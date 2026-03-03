Storie correlate

COMITATO UNICO DI GARANZIA: RUOLO E FUNZIONE. STAMANE A PALERMO L’INIZIATIVA DELLA CISL FP SICILIA PER ILLUSTRARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE SUL RUOLO STRATEGICO DEI CUG

Riccardo Marzo 2, 2026
ippolito

Nidil Cgil: un territorio quello ennese dove è difficile per i giovani l’inserimento lavorativo

Riccardo Marzo 1, 2026

Catania, gravi disordini, ieri ed oggi, nel carcere di Piazza Lanza, ore di tensione. Il SAPPE: “Situazione ormai esplosiva: assurdo il mancato intervento del Gruppo di Intervento Operativo”

Riccardo Marzo 1, 2026

Ultime notizie

Patti di Comunità Educante e Fondo regionale: il Partito Democratico guidato da Katya Rapè avvia un’iniziativa in tutta la provincia di Enna

Riccardo Marzo 3, 2026

GANGI, AL VIA LE DOMANDE DEL SERVIZIO CIVILE: 16 I POSTI DISPONIBILI

Riccardo Marzo 3, 2026

Contratto dei regionali, Siad-Csa-Cisal diffida il governo siciliano: “Subito le trattative per il rinnovo del contratto, pronti al ricorso al Tar”

Riccardo Marzo 3, 2026

Il Museo Civico di Licodia Eubea: archeologia, identit? e territorio

Riccardo Marzo 3, 2026