Contratto dei regionali, Siad-Csa-Cisal diffida il governo siciliano: “Subito le trattative per il rinnovo del contratto, pronti al ricorso al Tar”

Palermo, 3 marzo 2026 – “Le trattative per il rinnovo del contratto 2025/2057 dei dipendenti della Regione Siciliana sono ancora al palo, nonostante le risorse siano già state stanziate: un ritardo incomprensibile che danneggia i lavoratori e la macchina amministrativa, a scapito dei siciliani. Per questo abbiamo inviato una diffida al presidente Renato Schifani, anche nella qualità di assessore ad interim della Funzione pubblica: serve subito l’atto di indirizzo all’Aran per l’avvio delle trattative o ricorreremo al Tar”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale del sindacato Siad-Csa-Cisal.

“Le trattative per il contratto dei dipendenti statali sono state già avviate – continuano i sindacalisti – mentre in Sicilia siamo in una inspiegabile fase di stallo. Dal momento che le risorse ci sono, chiediamo alla giunta di adottare l’atto di indirizzo entro un mese o dovremo rivolgerci al Tar Sicilia per la nomina di un commissario ad acta. Rinnovare il contratto non è solo un atto di giustizia nei confronti dei lavoratori, ma soprattutto uno strumento per rendere più efficiente la macchina amministrativa regionale. Chiediamo di regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale, di equiparare il Corpo forestale agli altri corpi di Polizia, di potenziare il welfare e la previdenza complementare, di attivare l’area delle elevate professionalità, di semplificare le progressioni, di aumentare le tutele per i lavoratori più fragili e di adeguare i buoni pasto”.

