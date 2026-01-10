IC De Amicis capofila del progetto culturale La Voce delle Cose
“La voce segreta delle cose”
è il titolo di un ambizioso progetto letterario, finanziato dall’assessorato regionale all’istruzione per la Sicilia, che vede l’istituto E.De Amicis capofila di una rete di dieci scuole della provincia di Enna, insieme con altri partner:
l’associazione Dante Alighieri di Enna; Hennaion, biblioteca degli autori ennesi; la casa editrice Euno Edizioni; la Compagnia dell’Arpa; la libreria Mondatori di Enna.
Oggi si è svolta la prima riunione operativa, alla presenza dei professori: Loredana Trovato, Stefania Mancuso, Filippa Ilardo, Marinella Adamo, Carmela Leonte, Pietro Colletta.
Un ringraziamento particolare va all’amico Mario Messina per l’ospitalità.
