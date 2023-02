I BORGHI DEI TESORI ALLA BIT CON LE VIE DEI TESORI!

Piccoli, ma grandi! Pieni di tesori, di bellezza, di natura, di energia per ripartire dalle loro risorse.

I Borghi dei Tesori, 45 gioielli di tutta la Sicilia, sono pronti a partire per la BIT di Milano, la Borsa internazionale del turismo, dal 12 al 14 febbraio, e a raccontare le centinaia di esperienze straordinarie che possono offrire ai visitatori. Tutti insieme, in un unico stand, sotto l’egida della Fondazione Le Vie dei Tesori.

Arrampicati sulle montagne, in riva al mare, immersi nei boschi, custodi di lingue arcaiche. Un viaggio attraverso castelli, abbazie, parchi naturali, botteghe artigianali, laboratori di produzione tipiche. Per proporre un turismo lento, attento ai luoghi, alle tradizioni, all’umanità che vive nei borghi, in sintonia con l’Anno del turismo di ritorno 2023, rivolto agli italiani che vivono all’estero.

Sarà l’occasione per parlare di Borghi dei Tesori Fest, il grande Festival che vedrà i Borghi dei Tesori tutti aperti e raccontati nei weekend del 26-27 agosto, 2-3 settembre, 9-10 settembre di quest’anno.

Ma sarà anche l’occasione per presentare la nuova edizione del Festival Le Vie dei Tesori nelle città, che si svolgerà tra settembre e ottobre e che si arricchisce di ora in ora di nuovi ingressi. Palermo, Catania, Messina, Trapani, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Mazara del Vallo, Marsala, Bagheria, Termini Imerese, Carini, Cefalù, Scicli, Noto, Alcamo, e per la prima volta Gela e Mazzarino!

Su questa pagina vi racconteremo tutti gli eventi della Bit.

Seguiteci. Si parlerà di futuro.

E di comunità, che insieme sono una forza.

