“La classifica che indica uno straordinario aumento del consenso e dell’apprezzamento per il lavoro del Presidente Schifani non fa che confermare ciò che noi che lavoriamo ogni giorno nei diversi territori sappiamo da tempo.

Il lavoro del Governo regionale e del suo Presidente sta portando frutti concreti sul fronte della ripresa della nostra economia e sta dando risposte concrete alle tante emergenze che colpiscono la Sicilia.

Pur in presenza di un quadro complessivo di straordinaria emergenza da diversi punti di vista, dai conflitti al cambiamento climatico e le loro ripercussioni sul tessuto economico e sociale, la Sicilia ha continuato a dare segni positivi di ripresa. E questo lo si deve al lavoro del Governo regionale e della maggioranza che lo sostiene, così come al fruttuoso dialogo che il Presidente ha autorevolmente potuto avviare con il Governo nazionale e con tanti interlocutori.”

Lo dichiarano i deputati regionali di Forza Italia presieduti da Stefano Pellegrino, commentando la classifica “Governance Pool” che attesta un aumento dal 51 al 57% del gradimento per il lavoro del Presidente della Regione Renato Schifani.

