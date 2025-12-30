Giustizia: Costituito in Sicilia il Comitato regionale della società civile per il No al referendum costituzionale

L’ 8 gennaio conferenza stampa

Palermo, 30 dic- E’ stato costituito ieri il Comitato regionale della società civile per il NO al referendum costituzionale sui temi della giustizia. Ne fanno parte Acli, Ali, Anpi, Arci, Articolo 21, Auser, Centro studi “De Gasperi”, Cgil, Comunità Sant’Egidio, Legambiente, Libera, Memoria e futuro, Movimento per l’acqua pubblica. Il Comitato, aperto a personalità, associazioni, singoli cittadini, presenterà le ragioni del No alla legge Nordio e i valori che ispirano l’iniziativa referendaria l’8 gennaio nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Palermo presso la sede di Legambiente ai Cantieri culturali alla Zisa, alle 10.30.

