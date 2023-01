GIOVANNI ROSSO TORNA FINALMENTE A “CASA”.

COLPO IMPORTANTE PER LA ORLANDO PALLAMANO CHE SI ASSICURA LE PRESTAZIONI DELL’ESPERTO CENTRALE ENNESE DOC.

Enna – Dopo 7 lunghi anni torna a vestire la maglia della sua città Giovanni Rosso, uno dei migliori talenti che abbia mai espresso la pallamano ennese.

Una trattativa lunga e difficile portata avanti dal sodalizio del presidente Flavio Guzzone che ha provato in tutti i modi a convincere il centrale trentatreenne, costretto a trasferirsi in estate in Lombardia per motivi di lavoro (Giovanni è docente di scienze motorie).

Un curriculum sportivo di tutto rispetto avendo giocato con la maglia gialloverde in quasi tutte le categorie nazionali, due stagioni a Palermo in A1 con il Cus e diverse con l’Albatro sempre nella massima serie nazionale.

Nella stagione 2017/18 il trasferimento a Fondi, poi lo scudetto e la Coppa Italia di Conversano per tornare lo scorso anno in Sicilia ancora con la maglia dell’Albatro.

“Sono strafelice di poter dare una mano alla squadra della mia città con cui ho disputato diversi campionati importanti e nella quale sono cresciuto come uomo e come atleta. L’ultimo campionato fu quello della stagione 2016/2017 con una meritata salvezza in massima serie e poi la decisione della società di ripartire dalle categorie inferiori che mi “costrinse” a lasciare Enna e la Sicilia.

A Enna si respira aria di pallamano da quasi 50 anni – continua Giovanni – e sono veramente contento di ricominciare questo percorso insieme ai dirigenti che mi hanno di fatto cresciuto e agli allenatori che stimo e conosco da tanti anni.

Spero ovviamente di poter dare il mio contributo per essere a disposizione di questi giovani compagni che bene si stanno comportando e i cui margini di crescita sono notevoli”.

Il roster ennese, dunque, viene puntellato con quel giocatore in piu’ nella linea dei terzini che, oltre a portare la sua esperienza, si spera possa permettere allo staff tecnico di avere qualche rotazione maggiore in campo.

“Il ritorno di Giovanni aggiunge esperienza e qualità al nostro gruppo – evidenzia il direttore sportivo Enzo Arena (nella foto con Giovanni Rosso) – è un giocatore che torna a Enna con molto entusiasmo e con la voglia di essere una guida affidabile per i tanti giovani che abbiamo in organico. Un’operazione che volevamo fare con mister Cardaci sin dalla campagna acquisti estiva, ma che per motivi diversi non siamo riusciti a perfezionare. Giovanni arriva a 2/3 della stagione agonistica e siamo certi che il suo apporto servirà non solo nell’immediato, ma soprattutto per il futuro di questa nostra realtà che progressivamente vuole tornare ai fasti di un tempo”.

Visite: 182