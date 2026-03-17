È online l’elenco dei luoghi che potrai visitare durante le #GiornateFAI di Primavera 2026, il 21 e 22 marzo!

Scopri le 780 aperture in 400 città d’Italia e scegli dove andare: www.giornatefai.it . Potrai conoscere luoghi solitamente inaccessibili o poco noti.

La Delegazione FAI di Enna vi farà visitare il Palazzo di Governo, sede della Prefettura e dell’ex Provincia oggi Libero Consorzio Comunale di Enna.

L’apertura si inserisce all’interno di una serie di manifestazioni cdi celebrazioni del Centenario dell’elevazione di Enna a Capoluogo di Provincia (1926-2026). La visita riguarderà la narrazione della costruzione del Palazzo del Governo con la visita dei luoghi più importanti, testimonianza del passato e del presente del territorio provinciale. La narrazione, in particolare, prenderà spunto dalla descrizione delle importanti architetture presenti, presupposto fondamentale del complesso che costituiscono la sede amministrativa della Prefettura e della Provincia.

La visita sarà curata dalla Delegazione FAI e dagli studenti dell’I.I.S. “N. Colajanni – P. Farinato” di Enna (Liceo Classico, Scientifico e Scienze Umane), in seno all’iniziativa degli apprendisti ciceroni.

L’appuntamento è previsto in Piazza Giuseppe Garibaldi a ENNA

Sarà possibile visitare il Palazzo di Governo sabato 21 e domenica 22 nei seguenti orari: la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00

Potete consultare la scheda completa sul Palazzo del Governo al link sottostante (o al link in bio)

https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-del-governo?gfp

Chi si iscrive online al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, è già iscritto o si iscrive in loco, ha accesso prioritario. Gli iscritti, inoltre, possono beneficiare dell’ingresso esclusivo ai luoghi a loro riservati e di visite speciali.

Se vuoi iscriverti ora, vai su https://iscrizioni.fondoambiente.it/…/join/iscrizione…

Ricorda di consultare con attenzione la scheda descrittiva di ciascuna apertura che ti interessa per conoscere le modalità di partecipazione.

Consulta le aperture in Sicilia qui: https://fondoambiente.it/…/giornate…/i-luoghi-aperti/…

FAI – Sicilia

FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano

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