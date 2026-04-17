Germinazioni – Call for Scores 2025/2026

Musica per le nuove generazioni:

selezionati i vincitori della seconda edizione

Concerto e premiazione sabato alle 11:30 al conservatorio Martini di Bologna con esecuzioni a cura degli allievi del liceo musicale “Lucio Dalla”. Nel pomeriggio alle 17 convegno di studi nell’auditorium Enzo Biagi, in Salaborsa. Presenti gli ennesi Francesco Cultreri, direttore artistico del concorso, e Giovanna Fussone, referente per l’istituto Farinato-Colajanni

Enna, 17 aprile 2026

Composizioni musicali originali, pensate per essere eseguite da studenti tra i 13 e i 19 anni, con particolare attenzione alla fruibilità e al valore educativo del repertorio. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione della Call for Scores “Germinazioni”, un’iniziativa, rivolta a compositori di ogni età e nazionalità, nata per promuovere la musica contemporanea tra i più giovani, incentivandone la diffusione in ambito didattico e formativo

Le composizioni vincitrici saranno eseguite dagli allievi del liceo musicale “Lucio Dalla” di Bologna in occasione del concerto finale che si terrà sabato 18 aprile alle 11:30 nella Sala Bossi del Conservatorio Martini di Bologna. Nella mattinata saranno inoltre presentate composizioni originali a firma dei membri della giuria, che offriranno così un dialogo diretto tra produzione contemporanea e didattica musicale.

La commissione esaminatrice, presieduta da Andrea Mannucci e composta dai compositori Michele Chiappini, Gianpaolo Salbego, Giovanni Sollima e Andrea Talmelli, ha valutato quaranta partiture pervenute, selezionando quattro opere finaliste e segnalato altre sette partiture di particolare interesse, destinate ad attività di studio e laboratorio all’interno di un repertorio stabile di musica contemporanea, a disposizione dei liceo musicali “Lucio Dalla” di Bologna, “Colajanni-Farinato” di Enna e delle scuole aderenti alle reti MusicaInsieme e Felsina Harmonica.

L’iniziativa si concluderà con il convegno di studi “Germinazioni: educare alla musica nell’era dell’ascolto distratto”, che si terrà nel pomeriggio di sabato 18, a partire dalle 17, nell’auditorium Enzo Biagi della biblioteca Salaborsa di Bologna, momento di riflessione sul ruolo della musica contemporanea nella formazione delle nuove generazioni.

Agenda Edizioni Musicali, per voce del referente Gianpaolo Salbego, ha inoltre manifestato la disponibilità a offrire condizioni agevolate agli autori partecipanti per la pubblicazione delle opere presentate.

All’iniziativa saranno presenti Francesco Cultreri, direttore artistico del concorso e docente di pianoforte dell’istituto comprensivo “Filippo Cordova” di Aidone, e Giovanna Fussone, referente del liceo musicale Farinato-Colajanni di Enna.

“Germinazioni” si conferma così un progetto di riferimento nel panorama nazionale, capace di coniugare creazione artistica, didattica e innovazione, favorendo un dialogo concreto tra compositori, studenti e istituzioni. Alla sua realizzazione hanno contribuito il liceo musicale “Colajanni-Farinato” di Enna, l’associazione Ecomuseo “I semi di Demetra”, in collaborazione con il liceo musicale “Lucio Dalla” di Bologna, Agenda Edizioni Musicali, il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, la rete interprovinciale MusicaInsieme e la rete Felsina Harmonica, con il patrocinio della Società italiana musica contemporanea (Simc), delle Regioni Emilia-Romagna e Sicilia e dei Comuni di Bologna ed Enna.

“Germinazioni è molto più di un concorso – spiega Giovanna Fussone – il suo significato più autentico è racchiuso nel nome stesso: germinare vuol dire dare origine, far nascere, creare le condizioni perché qualcosa possa svilupparsi nel tempo. Non è un caso che questo progetto abbia preso avvio a Enna con il liceo musicale per poi crescere e svilupparsi oltre il contesto originario: la seconda edizione si apre infatti a una dimensione più ampia, trovando continuità e nuova linfa nella collaborazione con il liceo musicale di Bologna”.

Gli fa eco Francesco Cultreri: “Questo naturale processo di espansione rappresenta pienamente l’idea di germinazione – aggiunge il direttore artistico – un percorso che, nato da un’intuizione condivisa, si è progressivamente ampliato grazie alla sinergia tra istituzioni e all’impegno dei docenti coinvolti, tra cui Gianfranco Tarsitano e Adriano Cotroneo, contribuendo a far crescere il progetto in una rete sempre più viva e partecipata. In questa prospettiva, Germinazioni si propone di avvicinare precocemente le nuove generazioni ai linguaggi della musica contemporanea, spesso percepiti come complessi o distanti”.

Per Cultreri, è fondamentale offrire agli studenti occasioni concrete di incontro con la musica del nostro tempo e con i suoi protagonisti. Il contatto diretto con i compositori contemporanei diventa così un’esperienza formativa centrale, capace di stimolare il pensiero critico, ampliare gli orizzonti espressivi e favorire una più autentica libertà artistica.

MUSICISTI PREMIATI

ANTONELLO RIZZELLA

Compositore e docente, Antonello Rizzella ha conseguito diplomi in Pianoforte, Musica corale e Direzione di coro, Didattica della Musica e Composizione, perfezionandosi con numerosi maestri. La sua produzione spazia dalla musica corale e cameristica a quella sinfonica e didattica, pubblicata da importanti case editrici europee. Attivo anche nel teatro musicale, ha collaborato stabilmente con il Teatro Sociale di Como. Le sue opere sono eseguite da interpreti affermati e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. È docente di Teoria, Analisi e Composizione e dirige il coro di voci bianche del Duomo di Como.

STEFANO SAVINI

Chitarrista e compositore, diplomato in Chitarra classica e Jazz presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, svolge un’intensa attività concertistica in ambito jazzistico e crossover. Ha collaborato con importanti musicisti internazionali e partecipato a festival di rilievo come Crossroads Jazz Festival ed Emilia Romagna Festival. Autore di numerosi progetti discografici, le sue composizioni sono trasmesse da emittenti nazionali e internazionali. Affianca all’attività artistica una lunga esperienza didattica nell’ambito della chitarra e della musica d’insieme.

BARBARA FILIPPI

Docente del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, Barbara Filippi è compositrice, direttrice di coro, etnomusicologa e musicoterapeuta. La sua attività unisce ricerca, didattica e produzione artistica, con particolare attenzione alla musica tradizionale e alle pratiche comunitarie. Ha pubblicato saggi e volumi dedicati alla musica e alla cultura popolare, oltre a composizioni per ambito didattico e terapeutico. È attivamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio musicale e nella divulgazione attraverso conferenze e progetti interdisciplinari.

ELENA MAIULLARI

Compositrice e musicologa, Elena Maiullari ha studiato presso i Conservatori di Milano e Como e l’università di Cremona. Ha seguito corsi con importanti compositori contemporanei e ha ottenuto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Fondatrice dell’associazione Interartes, si dedica alla sperimentazione tra musica e nuove tecnologie. La sua produzione comprende opere multimediali, musica da camera e lavori didattici. È docente di Armonia e Analisi e autrice di saggi musicologici pubblicati da editori specializzati.

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