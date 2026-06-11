Liceo Artistico Cascio all’evento conclusivo del progetto in rete Cinema di Periferia al Parco Minerario Floristella

Venerdì 5 giugno 2026

Evento conclusivo del progetto in rete “Cinema di periferia”

Location di grande valore storico: Parco Minerario Floristella e Grottacalda.

Un luogo che ricorda la storia dei minatori: secoli di fatiche disumane e umiliazioni, parte della storia siciliana.

Tanti ospiti hanno sottolineato l’importanza della memoria per comprendere le nostre radici.

Si trasmette cultura storica stimolando gli studenti, veri protagonisti del progetto, con l’arte, il cinema, le immagini.

Palazzo Pennisi,che si erge maestoso nel parco , ha fatto da cornice all’evocazione storica sotto il cielo stellato.

Le testimonianze dei minatori del Circolo dei Zolfatari di Assoro ci hanno portato all’ interno della miniera, il sottosuolo buio . Il canto dei lamentatori ha penetrato l’animo.

Poi la proiezione del video mapping “Sicilia sottosopra” del regista Nello Correale: un racconto narrativo , le immagini forti che evocano il lavoro duro dei “carusi” e dei minatori sfruttati per una misera paga, le voci dei minatori e il canto dal vivo dei lamentatori di Assoro, i fasti del Gattopardo

Protagonista il “caruso”, interpretato dallo studente del nostro liceo Lo presti Andrea , che esce dalla miniera e scopre la luna come Ciaula di Pirandello.

È stato bello condividere con gli Istituti Comprensivi De Amicis e Santa Chiara questo percorso immersivo di conoscenza di vite vissute in epoca diversa da quella attuale.

Ringrazio il regista Vigore per questa esperienza di grande valore storico-sociale.

Grazie al referente prof. Russo, docente di grafica, che ha seguito gli studenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Graziella Bonomo

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