Storie correlate

GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI N. 983 ALLIEVI MARESCIALLI AL 98° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI – ANNO ACCADEMICO 2026/2027.

Riccardo Marzo 4, 2026

Violenza tra le mura domestiche, il SIM Carabinieri Ragusa: “Scongiurato l’ennesimo femminicidio grazie all’eroismo e alla lucidità operativa dei colleghi”

Riccardo Marzo 3, 2026
nuovo questore

Polizia di stato: arrivati nuovi agenti ed ispettori

Riccardo Marzo 2, 2026

Ultime notizie

Morte di Santapaola, il silenzio assordante delle istituzioni e della società civile.

Riccardo Marzo 5, 2026

GdiF NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI: SEQUESTRATI 2,5 MILIONI DI LITRI DI VINO FALSAMENTE CERTIFICATI DOP E IGP OPERAZIONE “VINUM MENTITUM”: COLLABORAZIONE TRA ICQRF E GUARDIA DI FINANZA

Riccardo Marzo 5, 2026

Alessandro Longo eletto segretario regionale della UIL FP ANAS Sicilia.

Riccardo Marzo 5, 2026
Assessore Colianni

Energia Solidale diventa realtà, Francesco Colianni: “Fotovoltaico e aiuti alle famiglie più fragili”

Riccardo Marzo 5, 2026