accordo

ACCORDO TRA SAIS AUTOLINEE E FILT CGIL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA PREMIO DI PRODUZIONE, FINO A 200€ PER I LAVORATORI PIÙ VIRTUOSI

Riccardo Marzo 4, 2026

Sanità: Cgil , “Il rilancio del sistema pubblico è per la Sicilia un banco di prova. Ma la sanità sia orientata sul bisogno di salute e non sia più snodo del sistema di potere”

Riccardo Marzo 4, 2026
Incontro CISL–FeLSA a Caltanissetta

Servizi e tutele per somministrati e atipici al centro dell’incontro promosso dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna e dalla Felsa

Riccardo Marzo 3, 2026

Morte di Santapaola, il silenzio assordante delle istituzioni e della società civile.

Riccardo Marzo 5, 2026

GdiF NUCLEO SPECIALE BENI E SERVIZI: SEQUESTRATI 2,5 MILIONI DI LITRI DI VINO FALSAMENTE CERTIFICATI DOP E IGP OPERAZIONE “VINUM MENTITUM”: COLLABORAZIONE TRA ICQRF E GUARDIA DI FINANZA

Riccardo Marzo 5, 2026

Alessandro Longo eletto segretario regionale della UIL FP ANAS Sicilia.

Riccardo Marzo 5, 2026
Assessore Colianni

Energia Solidale diventa realtà, Francesco Colianni: “Fotovoltaico e aiuti alle famiglie più fragili”

Riccardo Marzo 5, 2026