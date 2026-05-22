Leonforte, la Polizia di Stato incontra gli alunni del Liceo Scientifico “Medi Vaccalluzzo”

Nella giornata odierna si è svolto, presso il Liceo Scientifico “Medi Vaccalluzzo” di Leonforte, un incontro dedicato ai temi della legalità e della memoria, promosso dall’istituto scolastico con la partecipazione degli studenti, della comunità educativa e di diverse realtà associative del territorio.

All’iniziativa ha preso parte, in qualità di relatore, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, Dr. Francesco Muffoletto, che ha affrontato, nel corso del proprio intervento, l’importanza della diffusione della cultura della legalità tra i giovani, il valore della memoria quale strumento di crescita civile e sociale, nonché il ruolo delle istituzioni nella prevenzione di ogni forma di illegalità.

All’evento hanno altresì partecipato i ragazzi della struttura “Doppia Diagnosi – La Resilienza” di Leonforte, i quali hanno condiviso con i presenti storie ed esperienze personali improntate alla crescita, alla responsabilità ed al cambiamento, offrendo una significativa testimonianza di riscatto umano e sociale.

Presente anche il Presidente regionale dell’associazione “Rete per la Legalità – Coordinamento Regionale Sicilia”, Eugenio Di Francesco, che ha raccontato la propria esperienza personale, soffermandosi sul valore dell’impegno civile, della memoria e della vicinanza ai giovani.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e riflessione condivisa sui valori del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e dell’impegno collettivo nella costruzione di una società fondata sui principi della legalità e della solidarietà.

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