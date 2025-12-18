Forestali, aumentano le giornate lavorative. Savarino: «Impegno mantenuto, adottate anche altre importanti misure»

«Con la norma della Finanziaria approvata all’unanimità dall’Ars abbiamo mantenuto un impegno preso con i sindacati e i lavoratori forestali stagionali: incrementiamo le giornate di lavoro, rafforzando così il loro ruolo, oltre a potenziare il settore dell’antincendio in Sicilia». Lo afferma l’assessore al Territorio e all’ambiente della Regione Siciliana Giusi Savarino.

«La misura – ha aggiunto l’assessore – si affianca ad altre di rilevante importanza già adottate: sono in arrivo le assunzioni di 369 nuovi giovani agenti del Corpo forestale, sono stati acquistati mezzi e strumenti innovativi di controllo e, grazie alla sinergia tra i governi Schifani e Meloni, c’è stata l’attivazione della sala unificata e a breve della control room in collaborazione con Leonardo. Stiamo per attivare le progressioni verticali e dotarci di più comandanti di distaccamento e dos. Numerosi provvedimenti, quindi – ha concluso – che dimostrano con i fatti il rispetto degli impegni presi con i sindacati e i lavoratori. In futuro dovremo concentrarci anche sulle assunzioni di altri giovani operai stagionali, come stiamo già facendo con quelli in divisa. Questo sforzo ci permetterà di individuare i delinquenti che riducono in cenere il nostro patrimonio ambientale e salvaguardare con la massima attenzione le nostre bellezze naturali».

