Storie correlate

Energia, pubblicata la ripartizione delle royalties per Gela, Licata e Butera. Schifani: «Sosteniamo investimenti e garantiamo benefici ai territori»

Riccardo Febbraio 19, 2026

Il Comune di Valguarnera come Ente capofila partecipa al bando PNRR per l’acquisto di arredi destinati agli asili nido

Riccardo Febbraio 19, 2026

Economia, Ars approva delibera per avviare lo sblocco di 1,85 miliardi di avanzo

Riccardo Febbraio 18, 2026

Ultime notizie

gori

All’IIS Lincoln: Lectio Magistralis con il Professore Andrea Gori

Riccardo Febbraio 19, 2026
no a nicosia

Referendum riforma della Giustizia: il 21 febbraio il Comitato per il No a Nicosia

Riccardo Febbraio 19, 2026
campionato italiano

Slot Car: domenica a Enna la prima prova siciliana del Campionato Italiano

Riccardo Febbraio 19, 2026

Calcio a 5 Serie A2: la Gear Piazza Armerina rincorre il primo posto

Riccardo Febbraio 19, 2026