Storie correlate

Nell’Isola 108 farmacie rurali ammesse ai bandi Pnrr, 23 in provincia di Palermo. Prorogato al 27 febbraio il termine per le nuove istanze.

POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI ENNA È POSSIBILE RICHIEDERE ONLINE I DOCUMENTI UTILI PER L’ISEE 2026

Fondi Ue, presentato nella sede di Confindustria Catania il bando Step: 315 milioni per la crescita dell’hi-tech in Sicilia

Ultime notizie

VERDE URBANO IN SICILIA CARENTE TRAPANI, MESSINA E SIRACUSA IN GRAVE DEFICIT ANTOCI INTERROGA L’UE

Terremoto Belíce. Pellegrino (FI) “Ferite mai sanate sono richiamo a impegno”.

Referendum, Di Paola (M5S Sicilia): “Traguardo 500 mila firme raggiunto in tempi brevissimi miglior regalo di compleanno alla Meloni”

Il siciliano: una lingua storica che attende ancora pieno riconoscimento

