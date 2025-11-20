Fondi Ue, domani a Palermo il terzo Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027

Si svolgerà domani, venerdì 21 novembre, a Palermo, la riunione del terzo Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. L’incontro si terrà alle 9,30 a palazzo Belmonte Riso (in corso Vittorio Emanuele, 365).

Si discuterà dello stato d’attuazione del Programma e delle nuove priorità relative alla revisione di medio termine (mid-term review), effettuata in applicazione del regolamento Ue 1914/2025 approvato dal Parlamento europeo nell’ambito della riforma della Politica di coesione. Previsti anche due focus: uno sugli interventi Step a sostegno dell’innovazione tecnologica e della competitività industriale (iniziative avviate e bandi di prossima pubblicazione), e l’altro sulle procedure “territorializzate” relative alle aree urbane e interne (Fua e Ai) e ai sistemi intercomunali di rango urbano (Siru). Tra i temi sul tavolo, inoltre, la modifica del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, in seguito alla riprogrammazione effettuata con la revisione intermedia del Pr Fesr.

In agenda, per la seconda parte dell’incontro, ci sono, fra l’altro, le informative sulle Operazioni di importanza strategica (Ois) del Programma, sulle attività di informazione e comunicazione (con indicazione degli avvisi aperti e di prossima emanazione) e sulle operazioni di chiusura del Po Fesr 2014-2020 (tutte le risorse europee sono state utilizzate).

Ad aprire i lavori, su delega del presidente Schifani, sarà l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Prenderanno parte all’incontro i rappresentanti della Dg Regio della Commissione Ue, del dipartimento nazionale per le Politiche di coesione e per il Sud (DpCoes) della Presidenza del Consiglio dei ministri, assieme ai referenti dei diversi ministeri coinvolti, ai responsabili dei dipartimenti regionali, e agli esponenti del partenariato economico e sociale (sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria). Per l’Autorità di gestione del Pr Fesr Sicilia interverranno il direttore del dipartimento Programmazione della Regione, Vincenzo Falgares, i dirigenti generali degli altri dipartimenti responsabili dell’attuazione e le Autorità di certificazione e di audit del Programma.

Il Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 vigila sull’efficienza e sulla qualità d’esecuzione del Programma regionale, la cui attuazione (alla luce del nuovo regolamento sulla Mid-term review) è prevista fino al 31 dicembre 2030. Il Comitato, che si riunisce adesso per la terza volta, è convocato ogni anno per monitorare l’avvio delle procedure, l’attuazione delle operazioni e l’avanzamento della spesa.

