Finanziaria. Di Paola (M5S): Manovra Schifani pensa alla campagna elettorale per le europee dei suoi assessori e si scorda dei siciliani

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle: “Abbiamo lavorato per un mese e mezzo alla manovra per migliorarla e dare risposte ai cittadini e alle categorie fragili”.

Palermo 9 gennaio 2024 – “Quella di Schifani sarà ricordata come la finanziaria utile non ai siciliani ma alla campagna elettorale per le europee dei suoi assessori. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto il possibile per migliorarla facendo fronte comune con tutte le forze d’opposizione mentre il presidente della Regione è stato costantemente assente”.

A dichiararlo è il deputato regionale e coordinatore del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a margine dell’approvazione della manovra finanziaria regionale.

“Un iter lunghissimo come non si registra da anni – aggiunge Di Paola – segno che questa maggioranza è appesa al solo filo degli appetiti elettorali. Ci siamo battuti per dare risposte concrete ai fragili, al comparto produttivo, ai precari e alla sanità, dal finanziamento per una pista di elisoccorso all’acquisto delle parrucche oncologiche. A tal proposito stiamo incalzando la Regione Siciliana ad emettere i bandi e consentire che i cittadini possano usufruirne in tempi brevi e certi. Da tre anni infatti continuiamo a finanziare questa misura da noi fortemente voluta, ma è mancato l’intervento burocratico dell’assessorato competente”.

“Abbiamo confermato – sottolinea Di Paola – le risorse per la legge su accoglienza e inclusione che fornisce un supporto concreto ai sindaci dei Comuni che gestiscono in prima linea il fenomeno migratorio. Il nostro obiettivo è lavorare su una coalizione capace scalzare il centrodestra che con i loro interessi particolari sta affossando la Sicilia” – conclude Di Paola.

Visite: 49