Festa dell’atletica: la Fidal Sicilia premia i successi del 2022; che anche il regalbutese Salvatore Bonanno

Festa dell’atletica: la Fidal Sicilia premia i successi del 2022.

Il regalbutese Salvatore Bonanno sarà tra gli atleti premiati.

Tutto pronto per la Festa dell’atletica siciliana prevista domenica 12 febbraio a partire dalle ore 15,30 presso il C.U.S. Palermo (Centro Universitario Sportivo) di Via Altofonte, 80. L’appuntamento, destinato a celebrare i principali successi della stagione appena trascorsa dell’atletica regionale è stato organizzato dalla Fidal Sicilia. “Sarà un momento per celebrare i successi della stagione appena trascorsa. Un giusto riconoscimento ad un movimento in crescita con un occhio agli appuntamenti sportivi che vedranno la nostra isola ancora protagonista nel 2023” ha affermato Salvatore Gebbia, Presidente della Fidal Sicilia.

