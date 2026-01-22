Enna: l’assesore Rosario Vasapollo: c’è necessità di stabilizzare tutto il personale part time

“Nei giorni scorsi ho partecipato, su invito della UIL -FPL, presso i locali dell’Urban Center a Enna, ad un convegno sulla stabilizzazione degli LSU dal titolo: Superare le Disuguaglianze fra L.R.8/2017 e la L.R. 1/2024 “.

A parlare è l’Assessore comunale con delega al Personale, Rosario Vasapollo, che spiega che: “unitamente alle Organizzazioni Sindacali e agli altri amministratori di enti locali presenti, che hanno stabilizzato il proprio personale con la L.R. 8 /2017, abbiamo convenuto sul fatto che la recente L.R. 1/2024 crea disparità per soggetti appartenenti allo stesso bacino di lavoratori , in quanto chi è stato stabilizzato con questo provvedimento legislativo, riceverà un contributo regionale per tutta la vita lavorativa contrariamente a chi è stato stabilizzato con la legge 8/2017 che ha ricevuto un contributo a termine ed oggi risulta essere a totale carico dell’ente di appartenenza. Una differenza enorme per soggetti appartenenti allo stesso bacino e, fra l’altro, per questi ultimi la spesa non va computata fra i costi del personale in quanto etero finanziata”.

Il Comune di Enna, sta mantenendo il contratto facendo fronte agli impegni assunti non potendo, però, aumentare ulteriori ore per il rischio di un default funzionale, sapendo che la mancanza di personale negli Enti si traduce in mancanza di servizi ai cittadini e creando, di fatto, un sistema di precariato senza fine.

“Questa disattenzione – sottolinea l’Assessore Vasapollo – del Governo Regionale e dell’Assemblea Regionale Siciliana, nonostante più volte rappresenta, può e deve essere adesso superata, in occasione della discussione sul “collegato” alla manovra finanziaria.

“Auspico – conclude Vasapollo – che sulla vicenda anche l’Anci Sicilia assuma una posizione e spero che il senso di responsabilità di tutta la classe parlamentare del nostro territorio prevalga affinché si possa mettere fine a questa vicenda con esito positivo”.

Intanto, un documento a firma del Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, unitamente ad altri Sindaci, sarà inviato con la richiesta di audizione presso le Commissioni Parlamentari I-Affari Istituzionali, II-Bilancio e V- Cultura, Formazione e Lavoro.

Advertisement

Advertisement

Visite: 94