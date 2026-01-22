Storie correlate

Danni del Maltempo: la prima relazione da parte del Coc di Enna

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

Antonio DE Luca: Antonio De Luca (M5S). “Enormi i danni del ciclone Harry: tutte le risorse del prossimo collegato alla Finanziaria vadano a famiglie, commercianti e comuni”

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

Voli, via alle vendite del Comiso-Pisa operativo dal 29 marzo. Aricò: «Nuovo servizio che favorisce sviluppo del territorio»

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

Ultime notizie

alberi villa

Enna iniziati interventi di messa in sicurezza degli alberi alla villa torre di Federico

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

Danni del Maltempo: la prima relazione da parte del Coc di Enna

Riccardo Gennaio 22, 2026 0
riunione personale

Enna: l’assesore Rosario Vasapollo: c’è necessità di stabilizzare tutto il personale part time

Riccardo Gennaio 22, 2026 0

Nino Marino (Uila Sicilia): “Ciclone Harry, migliaia di posti di lavoro a rischio in Agricoltura, Agriturismo e indotto. Non c’è tempo da perdere”

Riccardo Gennaio 22, 2026 0