La Pro Loco Enna “Proserpina” Aps in collaborazione con il CIOFF GIOVANI ITALIA e l’associazione Kóre di Enna, festeggia la giornata europea della musica inaugurando la “Mostra internazionale degli strumenti”, un’idea del Cioff giovani mondiale che mira ad identificare le tradizioni popolari di una nazione attraverso uno strumento musicale.

La mostra, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18:30 presso il castello di Lombardia, permetterà al visitatore di immergersi nelle melodie del mondo, potendo ascoltare virtualmente i suoni degli strumenti.

Grazie a Fisarmony Costruzione e Riparazione Fisarmoniche per una sorpresa che troverete in mostra.

