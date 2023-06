Sono appena terminati i tre giorni dell’Enna Rugby Festival. La manifestazione, tornata quest’anno dopo anni di assenza, ha saputo splendere e brillare come non mai. Le numerose proposte offerte sono riuscite a soddisfare le esigenze di tutti e la grande affluenza lo ha testimoniato: giovani, adulti, associazioni sportive e sociali. Tutto il territorio si è riunito per questo grande evento.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale e l’ufficio competente per le autorizzazioni ed il servizio offerto.

Non vediamo l’ora che torni l’Enna rugby Festival la prossima estate. Nel frattempo daremo il massimo per proporre altre manifestazioni con lo stesso spirito e medesimi valori: sport, inclusione e divertimento.

Si ringraziano per la collaborazione:

