Endometriosi, Caruso all’inaugurazione della nuova sala operatoria del “Garibaldi” di Catania: «Investimento concreto per qualità delle cure in Sicilia»

«L’innovazione tecnologica rappresenta oggi una leva fondamentale per garantire ai cittadini siciliani una sanità sempre più efficiente, moderna e vicina ai bisogni delle persone». Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, partecipando questa mattina a Catania all’inaugurazione della nuova sala operatoria integrata “Teleion” dell’unità operativa di Ginecologia dell’Arnas “Garibaldi”.

«Questa iniziativa – aggiunge Caruso – realizzata nell’ambito del progetto “Endometriosi Sicilia”, che vede il “Garibaldi” di Catania quale centro di riferimento regionale assieme all’Arnas “Civico” di Palermo, costituisce un esempio concreto di investimento sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sul potenziamento della rete regionale dedicata a questa patologia cronica che colpisce migliaia di donne anche in Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di potenziare i servizi regionali per una presa in carico completa, precoce e multidisciplinare».

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