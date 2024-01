Domenica 4 febbraio la premiazione Automobile Club Messina

L’Ente di Via Luciano Manara festeggerà al Comune della Città dello Stretto i suoi Campioni delle 4 ruote 2023 con il supporto della Delegazione ACI Sport Sicilia.

Messina 17 gennaio 2024. L’Automobile Club Messina festeggerà i propri Campioni delle 4 ruote 2023, domenica 4 febbraio alle ore 17 presso il Salone delle Bandiere del Comune peloritano.

Il Presidente AC Messina ing. Massimo Rinaldi, il vice ing. Marco Messina, il responsabile dell’Ufficio Sportivo Nazareno Russo e l’intero staff dell’ente di Via Luciano Manara, è al lavoro sugli ultimi particolari prima della Cerimonia che vedrà la partecipazione del Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ed il Fiduciario della provincia messinese Nico Salvo.

Certa la presenza dell’Amministrazione Comunale, che come sempre con entusiasmo ospita la festa dell’automobilismo e del karting dell’intero territorio metropolitano.

Tanti i nomi di spicco nel panorama nazionale ai vertici del Campionato Sociale AC Messina, Il brolese Angelo Lombardo ha dominato anche nel 2023 le scene del karting, come nei rally il nebroideo già Campione Italiano Junior Alessandro Casella, per i navigatori la giovane e sempre più promettente Giulia Gentile, l’esperto jonico Natale Mirabile per i Rally Auto Storiche, per i co-driver Flavia Vizzari. Il giovane sampietrino Mattia Tirintino per gli slalom, dove ci sarà anche il bravo pilota e noto preparatore Michele Ferrara e con un nuovo titolo tricolore dame la tenace Angelica Giamboi; per la velocità in salita il santateresino Salvatore Venuti è reduce da una stagione esaltante, come il giovanissimo Andrea Campagna in pista. Per il settore Fuoristrada hanno svettato Francesco e Gabriele Di Stefano, come equipaggio. Continua l’espansione dell’appassionante e coinvolgente Regolarità, dove spicca il nome di Salvatore Galioto per i driver, Santino De Pasquale tra i navigatori e della Messina Classic Team tra i sodalizi.

Al centro della scena anche i professionali organizzatori ed i dinamici dirigenti di Team e Scuderie della provincia.

