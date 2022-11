DA GITTO GARDEN ARRIVA

“MERCAGRICOLO”, MERCATO DEL CONTADINO A KM 0

Nella splendida cornice verde di Gitto Garden, Via Castelforte 100, a Palermo, sabato 5 novembre, a partire dalle 08:30 fino alle 13:30, si terrà MercAgricolo – mercato dei produttore interamente dedicato a prodotti a Km 0 freschissimi e all’agricoltura biologica.

L’Associazione Artigianando infatti, in collaborazione con Floral Garden, ha organizzato una decina di postazioni ognuna delle quali sarà dedicata a un prodotto tipico del nostro territorio. Un vero e proprio percorso tra genuinità e bontà che porterà i fruitori a conoscere prodotti come il miele di ape nera, il pane di Monreale, lo sfincione di Bagheria, il famoso pomodoro “siccagno”, una qualità molto particolare del frutto che non necessità di acqua, e ancora carni e salumi, formaggi di vacca cinisara, frutta, verdura e ortaggi appena colti, birra artigianale e altre prelibatezze della gastronomia.

‹‹MercAgricolo è un nuovo progetto – dichiara Luca Tumminia, Presidente di Artigianando e organizzatore – dedicato a produttori cento per cento certificati. Abbiamo creato un percorso esperienziale particolare che per la prima volta unisce prodotti genuini, unici e a km0, che troviamo sempre all’interno dei mercati del contadino e che hanno fatto conoscere la Sicilia ovunque, a piante e arredamento da giardino creando così la vera particolarità di questo mercato››.

MercAgricolo si terrà ogni sabato mattina, sempre dalle 08:30 alle 13:30, con ingresso libero e con ampio parcheggio disponibile.

Visite: 31