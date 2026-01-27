Storie correlate

CICLONE HARRY: IN SICILIA RICOSTRUIRE TENENDO CONTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DELL’EROSIONE COSTIERA

Riccardo Gennaio 23, 2026 0

Concorsi Regione Siciliana, esclusi i Dottori Agronomi e Forestali: la Federazione chiede la revisione dei bandi e la proroga dei termini di partecipazione

Riccardo Gennaio 23, 2026 0
È UNA “FESTA DELLA PARTECIPAZIONE”: OLTRE IL 90% DEGLI ISCRITTI HA VOTATO PER IL NUOVO MANDATO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI ENNA

Riccardo Gennaio 18, 2026 0

Niscemi, dopo la frana assessorato della Salute avvia la riorganizzazione delle attività sanitarie

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

Il dibattito all’Ars sugli interventi post ciclone Harry

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

Il “Centro d’arte Raffaello” celebra la Giornata della Memoria: in vetrina nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E un disegno di Bruno Caruso

Riccardo Gennaio 27, 2026 0
Massimo D’Alema a Enna “L’alternativa alla destra non può essere solo elettorale, ma democratica e culturale, fondata su una visione del futuro per le nuove generazioni.

Riccardo Gennaio 27, 2026 0