L’Ordine dei Commercialisti di Enna porge gli auguri ai neo-eletti Sindaci

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna esprime il più sincero e cordiale augurio ai neo-eletti Sindaci dei comuni della provincia ennese, riconoscendo nell’incarico una preziosa opportunità di servizio per le rispettive comunità.

In questo momento di rinnovamento istituzionale, l’Ordine si rende disponibile a collaborare con le nuove Amministrazioni comunali su temi di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio: economia locale, finanza locale e trasparenza amministrativa. La competenza tecnica dei professionisti iscritti all’Ordine può offrire un contributo concreto alla crescita economica e sociale della provincia ennese.

Confidiamo in una proficua sinergia istituzionale, fondata sulla correttezza, sulla responsabilità e sul rispetto delle regole, che possa portare benefici tangibili ai cittadini, alle imprese di Enna e della sua provincia. L’Ordine dei Commercialisti si impegna a sostenere le nuove Amministrazioni con professionalità e dedizione, nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza istituzionale.

Porgiamo ai neo-eletti Sindaci il nostro più sincero augurio e fiducia nel successo del loro mandato e mettiamo la nostra esperienza a disposizione della provincia ennese.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna

Advertisement

Advertisement

Visite: 152