CREDEM: INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI IN SICILIA
● Attive da subito le moratorie sui mutui;
● stanziato un plafond di 850 milioni di euro di
finanziamenti agevolati per le spese di prima necessità di
famiglie ed imprese.
A seguito del maltempo che ha colpito la Sicilia, Credem ha messo in campo alcune iniziative
per dimostrare profonda vicinanza a famiglie ed imprese del territorio che sono state
duramente colpite dagli eccezionali eventi metereologici a decorrere dal 18 gennaio 2026.
Credem ha prontamente reso operativa la moratoria, fino ad un massimo di 12 mesi, a
favore di famiglie e imprese con residenza o sede legale e operativa nelle province
interessate, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati o resi inagibili, o relativi
alla gestione dell’attività commerciale, agricola e produttiva.
In aggiunta a tali misure Credem mette a disposizione ad imprese e famiglie che hanno
subito danni, un plafond di finanziamenti pari a 850 milioni di euro. I finanziamenti saranno
destinati a sostenere le spese di prima necessità, attraverso condizioni agevolate e
procedure di erogazione semplificate.
Le richieste di sospensione o di finanziamento potranno essere presentate entro il prossimo
31 marzo 2026 presso le filiali ed i centri aziende delle zone colpite.