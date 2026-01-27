CREDEM: INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE

FAMIGLIE E DELLE IMPRESE COLPITE DAGLI

EVENTI METEOROLOGICI IN SICILIA

● Attive da subito le moratorie sui mutui;

● stanziato un plafond di 850 milioni di euro di

finanziamenti agevolati per le spese di prima necessità di

famiglie ed imprese.

A seguito del maltempo che ha colpito la Sicilia, Credem ha messo in campo alcune iniziative

per dimostrare profonda vicinanza a famiglie ed imprese del territorio che sono state

duramente colpite dagli eccezionali eventi metereologici a decorrere dal 18 gennaio 2026.

Credem ha prontamente reso operativa la moratoria, fino ad un massimo di 12 mesi, a

favore di famiglie e imprese con residenza o sede legale e operativa nelle province

interessate, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati o resi inagibili, o relativi

alla gestione dell’attività commerciale, agricola e produttiva.

In aggiunta a tali misure Credem mette a disposizione ad imprese e famiglie che hanno

subito danni, un plafond di finanziamenti pari a 850 milioni di euro. I finanziamenti saranno

destinati a sostenere le spese di prima necessità, attraverso condizioni agevolate e

procedure di erogazione semplificate.

Le richieste di sospensione o di finanziamento potranno essere presentate entro il prossimo

31 marzo 2026 presso le filiali ed i centri aziende delle zone colpite.

