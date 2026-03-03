Commissione regionale Antimafia avvia percorso indagini su Sas
Commissione regionale Antimafia avvia percorso indagini su Sas
Palermo, 3 marzo – La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, avvia il suo percorso di indagine sulle attività della società dei Servizi Ausiliari Sicilia (SAS).
Si inizia mercoledì prossimo con l’audizione dell’assessore regionale all’economia, Alessandro Dagnino, e del dirigente responsabile dell’Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, Marcello Giacone.
Visite: 83