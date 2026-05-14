CNA Enna e Imprese Sicilia promuovono il convegno “La percezione del rischio e l’evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
CNA Enna e Imprese Sicilia promuovono il convegno
“La percezione del rischio e l’evoluzione della normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”
CNA Enna e Imprese Sicilia, insieme all’Università degli Studi di Enna “Kore”,
ASP di Enna, INAIL e ai principali Ordini professionali del territorio,
promuovono il convegno dal titolo “La percezione del rischio e l’evoluzione
della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in
programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:00 presso l’Auditorium
Napoleone Colajanni, all’interno del Rettorato dell’Università Kore di Enna.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un importante momento di
confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico su un
tema di assoluta centralità per il sistema produttivo: la sicurezza nei luoghi di
lavoro e l’evoluzione delle normative che regolano prevenzione,
responsabilità e tutela.
In un contesto in cui la gestione del rischio rappresenta un elemento
strategico per la competitività e la sostenibilità delle imprese, il convegno
offrirà un approfondimento concreto sulle recenti novità normative, sulle
responsabilità civili e penali, sulla vigilanza nei luoghi di lavoro, sulla
sorveglianza sanitaria e sul ruolo degli organismi di controllo e prevenzione.
Interverranno autorevoli rappresentanti del mondo universitario, istituzionale
e professionale, tra cui esperti dell’Università Kore di Enna, INAIL, ASP di
Enna, SPRESAL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Medicina del Lavoro e
professionisti del settore giuridico e tecnico.
A moderare i lavori sarà il Prof. Venerando Rapisarda, figura di riferimento
nel panorama accademico e scientifico del settore, Professore universitario e
Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro – Sezione
Siculo-Calabra, che guiderà il confronto tra istituzioni, professionisti e
rappresentanti del mondo produttivo.
L’evento vedrà inoltre la partecipazione delle principali realtà istituzionali del
territorio, tra cui Prefettura e Questura di Enna, insieme agli Ordini
professionali provinciali, a conferma dell’importanza del tema trattato e della
necessità di un’azione condivisa tra imprese, istituzioni e professionisti.
“Per le imprese oggi parlare di sicurezza significa parlare di responsabilità,
prevenzione e futuro. Essere informati e aggiornati non è più una scelta, ma
una necessità strategica”, sottolineano CNA Enna e Imprese Sicilia.
Sono previsti crediti formativi da parte degli Ordini professionali aderenti.
CNA Enna e Imprese Sicilia invitano imprenditori, professionisti, tecnici e
operatori del settore a partecipare a questo importante momento di
approfondimento e confronto.
Segreteria organizzativa
CNA Enna
Tel. 0935 20444
Email: ennacna@gmail.com