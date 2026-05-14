CNA Enna e Imprese Sicilia promuovono il convegno

“La percezione del rischio e l’evoluzione della normativa in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro”

CNA Enna e Imprese Sicilia, insieme all’Università degli Studi di Enna “Kore”,

ASP di Enna, INAIL e ai principali Ordini professionali del territorio,

promuovono il convegno dal titolo “La percezione del rischio e l’evoluzione

della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in

programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:00 presso l’Auditorium

Napoleone Colajanni, all’interno del Rettorato dell’Università Kore di Enna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un importante momento di

confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico su un

tema di assoluta centralità per il sistema produttivo: la sicurezza nei luoghi di

lavoro e l’evoluzione delle normative che regolano prevenzione,

responsabilità e tutela.

In un contesto in cui la gestione del rischio rappresenta un elemento

strategico per la competitività e la sostenibilità delle imprese, il convegno

offrirà un approfondimento concreto sulle recenti novità normative, sulle

responsabilità civili e penali, sulla vigilanza nei luoghi di lavoro, sulla

sorveglianza sanitaria e sul ruolo degli organismi di controllo e prevenzione.

Interverranno autorevoli rappresentanti del mondo universitario, istituzionale

e professionale, tra cui esperti dell’Università Kore di Enna, INAIL, ASP di

Enna, SPRESAL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Medicina del Lavoro e

professionisti del settore giuridico e tecnico.

A moderare i lavori sarà il Prof. Venerando Rapisarda, figura di riferimento

nel panorama accademico e scientifico del settore, Professore universitario e

Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro – Sezione

Siculo-Calabra, che guiderà il confronto tra istituzioni, professionisti e

rappresentanti del mondo produttivo.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione delle principali realtà istituzionali del

territorio, tra cui Prefettura e Questura di Enna, insieme agli Ordini

professionali provinciali, a conferma dell’importanza del tema trattato e della

necessità di un’azione condivisa tra imprese, istituzioni e professionisti.

“Per le imprese oggi parlare di sicurezza significa parlare di responsabilità,

prevenzione e futuro. Essere informati e aggiornati non è più una scelta, ma

una necessità strategica”, sottolineano CNA Enna e Imprese Sicilia.

Sono previsti crediti formativi da parte degli Ordini professionali aderenti.

CNA Enna e Imprese Sicilia invitano imprenditori, professionisti, tecnici e

operatori del settore a partecipare a questo importante momento di

approfondimento e confronto.

Segreteria organizzativa

CNA Enna

Tel. 0935 20444

Email: ennacna@gmail.com

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