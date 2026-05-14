Regalbuto si chiude al teatro Urania la stagione teatrale con “L’Aria del continente”
Come chiudere la stagione con un classico!
🌋🇮🇹
Due mondi, due identità, due modi di respirare la vita.
Da una parte la Sicilia, dall’altra il “continente”.
Nel mezzo, equivoci, passioni, ironia e tutto il sapore del teatro di Nino Martoglio.
L’Associazione Voculanzicula presenta:
“L’aria del continente”
Commedia in tre atti di Nino Martoglio.
📅 30 Maggio – ore 20:30
📍 Cine Teatro Urania – Regalbuto
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Regia di Vito Fabbio
Aiuto regia Donatella Guardione
Scenografia Filippa Lattuga
Una serata dedicata alla grande tradizione del teatro siciliano, tra comicità, caratteri indimenticabili e quel linguaggio che ancora oggi riesce a raccontarci meglio di chiunque altro.