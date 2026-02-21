Storie correlate

Ciclone Harry, via ai lavori di protezione della costa a Santa Teresa di Riva. Schifani: «Sforzo massimo, sinergia tra le istituzioni»

Riccardo Febbraio 20, 2026

Fondo “Dopo di noi”, assessorato della Famiglia: la gestione dei fondi statali compete ai Comuni

Riccardo Febbraio 19, 2026

Energia, pubblicata la ripartizione delle royalties per Gela, Licata e Butera. Schifani: «Sosteniamo investimenti e garantiamo benefici ai territori»

Riccardo Febbraio 19, 2026

Ultime notizie

ANCI Sicilia, nasce l'”Alleanza per restare” Un patto per fermare l’emigrazione giovanile A Caltanissetta in occasione della seconda Conferenza regionale sulle Politiche giovanili

Riccardo Febbraio 21, 2026

Ciclone Harry, associazioni datoriali e sindacali apprezzano la tempestività del confronto: “Azioni sinergiche e condivise tra Governo e parti sociali per permettere il riavvio della stagione estiva in piena funzionalità”

Riccardo Febbraio 21, 2026

Il docufilm “Karsa, un racconto siciliano” in onda su Rai 3 martedì 24 febbraio 2026 alle 15:15

Riccardo Febbraio 21, 2026
schilliro

FUNZIONE PUBBLICA CGIL SUL CASO DI UN ADOLESCENTE DI ENNA AFFETTO DI AUTISMO MA L’AZIENDA SANITARIA NON RICONOSCE L’INVALIDITA’

Riccardo Febbraio 21, 2026