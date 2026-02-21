Ciclone Harry, associazioni datoriali e sindacali apprezzano la tempestività del confronto: “Azioni sinergiche e condivise tra Governo e parti sociali per permettere il riavvio della stagione estiva in piena funzionalità”

Le principali organizzazioni sindacali e datoriali del turismo, del commercio e dei servizi – il presidente Gianluca Manenti di Confcommercio Sicilia, il presidente Vittorio Messina di Confesercenti Sicilia, Sicindustria, i tre segretari generali Elisa Camellini di Filcams Cgil Sicilia, Stefano Spitalieri di Fisascat Cisl Sicilia e Ida Saja di Uiltucs Sicilia – hanno partecipato, a Palermo, all’incontro convocato presso la sede della Regione Siciliana per affrontare le conseguenze economiche e occupazionali del ciclone Harry. Al tavolo erano presenti gli assessori Giusi Savarino, Edi Tamajo e Alessandro Dagnino, unitamente alla dottoressa Patrizia Valenti, capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Lavoro.

Nel corso dell’incontro le organizzazioni hanno dato atto delle tempistiche con cui il Governo regionale ha attivato il confronto istituzionale con le associazioni datoriali e avviato le prime misure operative, consentendo di affrontare in tempi rapidi le criticità emerse.

Le associazioni hanno illustrato un quadro complesso, caratterizzato da danni ingenti alle infrastrutture costiere, alle attività balneari, ai porti e alle strutture ricettive, con ripercussioni significative sulla continuità delle attività economiche e sui livelli occupazionali. A poche settimane dall’avvio della stagione turistica, tutte le parti datoriali e sindacali hanno condiviso la necessità di collaborare con le istituzioni e il Governo regionale per rafforzare interventi rapidi e coordinati, riconoscendo che diverse attività di somma urgenza sono già state messe in campo.

Nel corso del confronto, le organizzazioni hanno richiamato l’attenzione sull’importanza di rendere pienamente operative le misure annunciate, affinché imprese e lavoratori possano contare su strumenti certi e tempestivi. Il Governo regionale ha evidenziato che la piattaforma Irfis attualmente operativa per la presentazione delle richieste di ristoro sarà ulteriormente implementata e che i tempi saranno dimezzati al fine di addivenire entro il 5 marzo a ottenere una prima stima definita dei danni.

Il Governo regionale ha assicurato che tutti gli sforzi, di concerto con le associazioni di categoria, saranno volti a conseguire tempi rapidi; le associazioni hanno espresso apprezzamento per l’impegno assunto in ordine alla celerità degli interventi e hanno condiviso le azioni sinora compiute e quelle da mettere in atto per il rispetto del cronoprogramma fissato.

Un tema centrale del confronto ha riguardato la tutela dei lavoratori, soprattutto degli stagionali, che rischiano di non essere impiegati a causa dei danni subiti dalle imprese. Le sigle hanno apprezzato la disponibilità della Regione ad avviare un’interlocuzione con il ministero del Lavoro per valutare strumenti straordinari, concordando sull’importanza della rapidità del coinvolgimento istituzionale per dare un segnale positivo ai territori colpiti.

Le associazioni sia datoriali che sindacali hanno espresso una posizione unitaria: “Accogliamo positivamente l’impegno manifestato dal Governo regionale e la volontà di affrontare l’emergenza con spirito collaborativo. Tuttavia, imprese e lavoratori hanno bisogno di certezze operative e di tempi definiti. E’ fondamentale che le misure annunciate trovino rapidamente attuazione, così da garantire la ripresa delle attività e la salvaguardia dell’occupazione”.

Nel corso dell’incontro è emersa anche la necessità di un coordinamento stabile, che consenta di monitorare l’avanzamento delle procedure, affrontare tempestivamente eventuali criticità e assicurare uniformità di intervento su tutto il territorio. Le associazioni hanno ribadito la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo, mettendo a disposizione competenze e informazioni utili a rendere ancora più efficace l’azione amministrativa già avviata con rapidità dalla Regione.

Le sigle restano in attesa di una nuova convocazione nelle prossime settimane, convinte che un confronto continuo e strutturato, insieme alle risposte di somma urgenza già attivate dalle istituzioni regionali, sia la strada migliore per garantire una gestione efficace dell’emergenza e una ripresa solida per uno dei comparti più strategici dell’economia siciliana.

