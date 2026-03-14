Il salone di rappresentanza della Cia Sicilia ad Enna era gremito in occasione delle assemblee elettive delle Associazioni di persone della Cia (ANP – Agia e Donne in Campo).

Tanti i temi trattati dalle relazioni dei tre presidenti uscenti (Rosario La Tona, Riccardo Randello e Rosa Giovanna Castagna), dal ruolo dei pensionati nelle comunità rurali e della loro resilienza, soprattutto nelle aree interne, alla voglia di innovazione legata al giusto reddito ed alla sostenibilità dei giovani agricoltori, per finire alle donne imprenditrici che fanno impresa tra mille difficoltà divise tra la gestione delle proprie famiglie e la complessità di fare impresa.

In rappresentanza di ANP nazionale era presente il vice presidente Matteo Valentino che ha sottolineato le difficoltà degli anziani a partire dalle pensioni minime, ai servizi sanitari chiosando come oggi il vero welfare delle famiglie è rappresentato dalla presenza dei nonni sempre a disposizioni di figli e nipoti.

I lavori sono stati chiusi dal presidente regionale della CIA che ha spaziato fra i problemi attuali delle imprese agricole: danni del ciclone Harry, caro carburanti e materie prime, geopolitica instabile riforma della PAC e Mercosur.

Sono stati riconfermati i presidenti uscenti alla guida delle rispettive associazioni e sono stati eletti i nuovi organismi esecutivi.

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