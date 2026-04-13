Portale Servizi – App Risultati Live

Nuova funzione a partire dal 30 marzo 2026

Si informano le società che lunedì 30 marzo 2026 sarà resa disponibile la nuova versione dell’app Portale Servizi, che introduce la funzionalità Risultati Live.

Attraverso tale funzione, i dirigenti delle Società sportive potranno inserire in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone, il risultato della gara in corso relativa alla propria squadra.

Per accedere alla funzione sarà sufficiente avere installata l’app Portale Servizi LND (o scaricarla dagli store Android/iOS), effettuare l’accesso con le credenziali in proprio possesso e accedere alla nuova sezione dedicata, immediatamente visibile. I risultati, parziali o finali, saranno da subito disponibili nell’app Play LND, contrassegnati come dati inseriti dall’utente.

In allegato si trasmette una guida operativa predisposta dai Sistemi Informativi per assistere i dirigenti nell’inserimento del risultato sull’applicazione mobile in oggetto.

https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2026-03/APP%20Gare%20-%20Risultati%20Gare.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.286 – pubblicato il 5 febbraio 2026

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/CU_n__155_A_FIGC_-_Abbreviazioni_termini_giustizia_sportiva_ultime_4_giornate_Campionati_regionali_provinciali_e_distrettuali_di_calcio_a_11_e_di_calcio_a_5_-_maschili_e_femminili_LND.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.287 – pubblicato il 5 febbraio 2026

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/CU_n__156_A_FIGC_-_Abbreviazioni_termini_giustizia_sportiva_play-off_e_play-out_Campionati_regionali__provinciali_e_distrettuali_di_Calcio_a_11_e_di_Calcio_a_5_maschili_e_femminili_LND.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.288 – pubblicato il 5 febbraio 2026

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2025/2026/LND/CU_n__157_A_FIGC_-_Abbreviazioni_termini_giustizia_sportiva_fasi_finali_Campionati_regionali__provinciali_e_distrettuali_allievi_e_giovanissimi_di_calcio_a_11_e_di_calcio_a_5_maschili_e_femminili.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N. 282 – pubblicato il 3 febbraio 2026

Si comunica, di seguito, l’informativa relativa alle diverse modalità di denuncia e gestione dei sinistri nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico:

1. Tesserati e Dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

Per i Tesserati e Dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, come noto, la Lega mette a disposizione sul portale istituzionale https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni un’area online dedicata alle società sportive e ai tesserati, nella quale sono illustrate le norme assicurative e resi disponibili i documenti necessari per la conoscenza approfondita del sistema assicurativo sportivo. Per i Tesserati e i Dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti alle competizioni dilettantistiche, la denuncia dei sinistri occorsi in occasione delle citate competizioni e la relativa gestione devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma eClaim, accessibile all’indirizzo www.eclaim.cloud.

2. Tesserati e Società partecipanti a competizioni di Settore Giovanile e Scolastico

Per i Tesserati e le Società partecipanti a competizioni di Settore Giovanile e Scolastico nel sito

istituzionale della FIGC nella Sezione Giovani è possibile reperire ogni necessaria informazione in ordine alla assicurazione infortuni e RCT.

Per i Tesserati e i Dirigenti di Società partecipanti a competizioni di Settore Giovanile e Scolastico, la denuncia dei sinistri concernenti infortuni occorsi in occasione di dette competizioni e la relativa gestione devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 esclusivamente tramite la piattaforma SportClaim.it, accessibile all’indirizzo https://sportclaim.it/

Coloro che al 31 dicembre 2025 abbiano presentato la denuncia tramite la precedente piattaforma

possono contattare il numero dedicato 02 40135492 oppure inviare una comunicazione all’indirizzo

sportclaim@pibgroup.it

ASSICURAZIONI SGS PORTALE SPORTCLAIM

Sportclaim, i chiarimenti per i certificati di avvenuta guarigione

I Tesserati di Settore Giovanile e Scolastico che hanno aperto un sinistro sulla piattaforma eClaim, dopo aver effettuato la registrazione sul portale https://sportclaim.it/, possono accedere alla piattaforma al cui interno troveranno un menu a tendina con le seguenti opzioni:

Richiesta apertura sinistro: da utilizzare esclusivamente per nuove denunce di infortuni occorsi a partire dal 01/01/2026;

Info su Sinistri eClaim: per integrazioni documentali o aggiornamenti relativi a pratiche aperte prima del 2026 e caricamento dei certificati di avvenuta guarigione;

Richiesta informazioni: per quesiti tecnici o chiarimenti non già presenti nella sezione FAQ.

Per caricare il certificato di avvenuta guarigione l’assicurato dovrà selezionare la tendina Info su Sinistri eClaim e compilare i campi richiesti, precisare nel campo Descrizione l’intenzione di voler chiuder il sinistro nel campo Allegati, caricare il certificato.

Qualora l’assicurato non disponga più del numero di sinistro aperto su eClaim saranno sufficienti l’anagrafica del tesserato e la data di denuncia dell’infortunio.

Se l’assicurato non riuscisse a caricare il certificato di avvenuta guarigione sul portale potrà inviarlo all’ indirizzo pec dedicato di seguito riportato pbadvisrory@pec.it

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI CALCIO A 11 e CALCIO A5 “NON PROFESSIONISTI/E”

Si informa che, come riportato sui C.U. n. 473 e 474 della L.N.D. (285/A e 286/A F.I.G.C.) del 09 Maggio 2025, Martedì 31 Marzo 2026, scadrà il termine per il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento o a seguito di svincolo, ad eccezione di chi ha risolto il rapporto contrattuale Art. 117 Bis).

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETA’

SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, è sprovvisto di quanto richiesto.

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederali@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE – Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 dell’1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall’Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la nuova App Programmazione Gare, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce “Home” effettuare “Apertura segnalazione” o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all’indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su CONTATTI.

COMUNICATO UFFICIALE N. 23 – pubblicato il 9 luglio 2025

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2025/2026 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Si ricorda che nella pagina web https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.

POLIZZA INFORTUNI TESSERATI

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall’assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile al dominio:

www.eclaim.cloud

oppure accedendo al portale della LND attraverso il seguente link

https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni/infortuni

La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, entro 60 giorni dalla data dell’evento.

In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi dall’accadimento dell’evento, attraverso uno dei seguenti mezzi:

CONTATTI DA USARE SOLO PER I DECESSI

• Raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Casella Postale n. 241 – Via

Cordusio 4 – 20123 Milano

• PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: eclaim.tpa@pec.it

ASSISTENZA TESSERATI

Contact Center

Per informazioni sulle modalità di apertura sinistro e sulla polizza, è attivo il Contact Center eClaim raggiungibile al seguente numero: 02-50033122

Ticketing

Per qualsiasi problematica relativa ad un sinistro aperto, è attivo il servizio di Ticketing eClaim disponibile H24 7/7. Il tesserato può aprire un ticket dalla sua Area Privata eClaim.

POLIZZA RCT/O

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) devono essere denunciati compilando il “modulo denuncia RCT” e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web

https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni

Si rappresenta, sin d’ora, che la società Willis Italia S.p.A. NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi assicurativi, a tutela dei tesserati e dei dirigenti e per l’assistenza alle Società Sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO’ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare eClaim;

2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle Società Sportive e dei Tesserati, il servizio è attivo anche all’indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018, si informa che:

• Tutte le informazioni relative alle modalità di denuncia e gestione dei sinistri, comprese le istruzioni operative, i recapiti dei soggetti incaricati della gestione e i moduli necessari, sono disponibili e facilmente accessibili sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alla pagina:

https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni

È, inoltre, pubblicata la procedura per l’inoltro di eventuali reclami riguardanti il contratto o la gestione dei sinistri, nonché i recapiti dei soggetti a cui indirizzarli.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2025/2026 è pari ad euro 24,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.

Nell’ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad euro 24,00 – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i “Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2025/2026

– ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;

– ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;

– ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2025/2026 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14814-comunicato-ufficiale-n-23-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd-2025-2026/file

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2025/26:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

COMUNICATO UFFICIALE n. 25 – pubblicato il 10 luglio 2025

Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.

Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta alle società che l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all’adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n.56 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link Modulistica | LND Sicilia .

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal rappresentante legale della Società utilizzando il link Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche , stampando l’iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L’iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal-fifa-com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link

https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

per info scrivere a fch@figc.it

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l’attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall’art. 3 comma 3.1 dell’Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l’invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l’indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito del C.R.Sicilia)

https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/news/2025-07/Censimento%20calciatori.pdf

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l’8 agosto 2024

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di

Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto

l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B

Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo

di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

E’ data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall’Art. 33, “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati.

Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

Comunicazioni dell’ufficio Attività Agonistica

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

CALCIO A 11 MASCHILE

PROGRAMMA GARE

Si pubblica, in allegato, il programma delle gare di Sabato 11 e Domenica 12 Aprile 2026.

Campionato Juniores/Under 19 Regionale

ARTICOLAZIONE FINAL FOUR

Società Serie D

Le gare della Final Four, riservata alle 4 squadre che si sono classificate ai primi 4 posti della Classifica al termine della Regular Season del Campionato Regionale, si svilupperanno attraverso la seguente formula:

1° SEMIFINALE – Giovedì 16 aprile 2026 ore 15.00

ATHLETIC CLUB PALERMO – SANCATALDESE CALCIO campo “L. Failla” di Castelbuono

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

2° SEMIFINALE – Giovedì 16 aprile 2026 ore 17.30

CITTÀ DI GELA – MILAZZO campo “L. Failla” di Castelbuono

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

FINALE – Venerdì 17 aprile 2026 ore 16.00

Vincente 1° Semifinale – Vincente 2° Semifinale campo “L. Failla” di Castelbuono

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla Fase Nazionale del Campionato “Juniores – Under 19 SERIE D” per la Stagione Sportiva 2025/2026.

Rinuncia a gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.

Ammonizioni e squalifiche

Le ammonizioni residue della precedente Regula Season vengono azzerate. La seconda ammonizione determina la squalifica automatica per una gara.

COMUNICAZIONI DELL’ UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 17 del 7/08/2025:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

6° PERIODO – TORNEO D.O.C. – RISERVATO SDC 3° LIVELLO Dal 13 al 15 Marzo 2026

7° PERIODO – FESTIVITA’ PASQUALI Dal 2 al 6 Aprile 2026

8° PERIODO – FESTA DELLA LIBERAZIONE Dal 24 al 26 Aprile 2026

9° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI Dall’ 1 al 3 Maggio 2026

10° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA Dal 29 Maggio al 2 Giugno 2026

11° PERIODO – TORNEI ESTIVI Dall’ 8 al 30 Giugno 2026

I Tornei riservati alle sole categorie dell’Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell’attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive.

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul C.U., che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti:

-Scheda richiesta organizzazione Torneo;

-Regolamenti suddivisi per Categoria;

-Calendario delle gare;

-Modulo informativo Piano dei Servizi Sanitari.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale e le copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza e per conoscenza alla e-mail dell’Ufficio del Coordinatore Regionale SGS sicilia.sgs@figc.it.

In allegato al C.U. n. 45 sgs 14 del 3 settembre 2025, sono disponibili il MODELLO DI RELAZIONE ed il MODULO INFORMATIVO PIANO DEI SERVIZI SANITARI.

Di seguito il “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell’ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell’Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d’identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull’applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell’incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all’italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell’Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n03-sgs-programmazione-attivit%C3%A0-di-base-e-modalit%C3%A1-di-gioco-categorie-di-base-2025-2026/

Per qualsiasi dubbio o domanda:

•È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell’organizzazione;

•È possibile scrivere una mail a base.siciliasgs@figc.it

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

APP PROGRAMMAZIONE GARE – Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 97 sgs 26 del 2 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall’Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la nuova App Programmazione Gare, disponibile sia su Web che su Mobile.

PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si informa che dal 16 luglio 2025 sul PORTALE SERVIZI FIGC è attiva la Piattaforma Telematica Premi, a supporto delle società per l’attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento Calciatori e Calciatrici.

Per garantire la migliore fruizione delle nuove funzionalità è stata predisposta una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, visionabile attraverso il seguente link

PIATTAFORMA PREMI – VIDEO TUTORIAL

Per ogni necessità di supporto tecnico è disponibile l’indirizzo supportotecnico@figc.it.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84. A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/. Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

Si ricorda, alle Società che non invieranno il Certificato di iscrizione al suddetto Registro Nazionale, che scadendo il termine del 30 Giugno 2026 non sarà più possibile, da parte di questo Comitato Regionale, inserirle nel piano di riparto dei contributi relativi alla Stagione 2025/2026.

All’interno del Comunicato Ufficiale n.402 sgs 120 del 24 febbraio 2026, è stato riportato l’elenco delle Società attualmente regolarmente iscritte al suddetto Registro. Le Società non presenti nel suddetto elenco sono invitate ad inviare copia del Certificato RASD.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 415 LND (234/A FIGC), del 27 marzo 2025, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2009, con vincolo annuale.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 21 maggio 2025 – Prot. n. 28107/SS 24-25, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2025/2026 all’art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Non vanno formulate, infatti, gerarchie nell’ambito comunque di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, “Campionato superiore” va considerato soltanto quello disputato dalla prima squadra della Società.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI”

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

Sanzioni (art. 137 comma 2bis del C.G.S.)

Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l’attività giovanile e scolastica.

NUOVE COORDINATE BANCARIE F.I.G.C. LND C.R. SICILIA

Si riportano di seguito le nuove coordinate bancarie per l’effettuazione dei pagamenti e ricariche Portafogli:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

IT14L0306909606100000410900

Intesa Sanpaolo S.p.A.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, i nuovi orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

GIORNI ORARIO ORARIO

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura Chiusura

Si precisa che eventuali comunicazioni nei giorni non indicati nella suddetta tabella dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail del.enna@lnd.it.

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. RISULTATI

PLAY OFF C5 SERIE C FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 2 Giornata – A

ATLANTIDE ASCD – ENNESE A.S.D.C. 4 – 4 dts

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K GARA DA RECUPERARE

M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

N GARA REGOLARE

P POSTICIPI

R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA

1.4.5. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Giuseppe Restivo, nella seduta del 13/04/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF C5 SERIE C FEMMINILE

GARE DEL 12/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAFERRERA ALIDA (ATLANTIDE ASCD) BERTONE MARIA (ENNESE A.S.D.C.)

1.4.6. CAMPIONATO SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

In base al risultato conseguito nella finale PLAY-OFF, accede alla successiva fase regionale la società ATLANTIDE ASCD, alla quale va il plauso di tutta la Delegazione provinciale.

1.4.7. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

È indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

1.4.8. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2025/2026.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2019 – 2020

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Primi calci 2017 – 2018

(6 anni compiuti nati 2019) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Pulcini Misti 2015 – 2016

(8 anni compiuti nati nel 2017) TESSERAMENTO

ONLINE 21.17

Esordienti Misti 2013 – 2014

(10 anni compiuti nati nel 2015) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 15 2011 – 2012

(max 5 giocatori nati 2013

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 17 2009 – 2010

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

1.4.9. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS

GEAR PIAZZA ARMERINA 15

POLISPORTIVA NICOSIA 8 68

GAGLIANO 8 28

VIOLA FUTSAL CERAMI 1 32

VALGUARNERESE 5 2

BARRESE 76

ATLETICO LEONFORTESE 1

ARMERINA 2000 43

LEONESSE WHITE 4

ERBITA 2025 7

POLISPORTIVA PIETRINA 35

REAL ASSORO 4 1

CITTÀ DI LEONFORTE 12

SPORTING CASALE 13

DON BOSCO 2000 3

NEXT LEVEL 8

CITTÀ DI TROINA 4

PIAZZA ARMERINA 17

REAL CARRAPIPI 1 2

ENNA CALCIO 1

PROGETTO ENNA SPORT 04 1 5

VILLAROSA SAN SEBASTIANO 3

REAL NISSORIA 9 20

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