Pallamano BM: i risultati della sedicesima giornata
L’Albatro N.G. Esce indenne dal pericolo Marsala e rimane solitaria in vetta alla classifica. Ma Regalbuto e Aretusa Siracusa non mollano e rimangono a 4 punti.
Questo l’esito della sedicesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
La formazione siracusana capolista della graduatoria ha vinto in trasferta sull’ostico campo del Marsala.
Il Regalbuto ha battuto davanti al proprio pubblico in un emozionante match il TH Mascalucia mentre l’Aretusa ha vinto il derby con l’Albatro Siracusa Y.G.
Per quanto riguarda gli altri incontri, il Villaurea Palermo ha vinto a domicilio sul campo del Giovinetto Petrosino, l’Agriblu Modica ha battuto in casa la New Handball Mascalucia mentre il Caffè Klara ha vinto a tavolino contro la Pallamano Alcamo che non si è presentata.
Questo il quadro completo della sedicesima giornata
Autosicura Marsala – Albatro N.G. 27 – 39
Caffè Klara Avola – Alcamo Pallamano 5 – 0
Puleo Giovinetto Petrosino – Villaurea Palermo 34 – 40
Pallamano Regalbuto – TH Mascalucia 28 – 24
Agriblu Modica – New Handball Mascalucia 39 – 38
Aretusa Siracusa – Albatro Y.G. 45 – 25
La classifica
Albatro N.G. 30
Regalbuto 26
Aretusa 26
Autosicura marsala 22
TH Mascalucia 20
Albatro Y.G. 16
Caffè Klara Avola 14
Vilaurea Palermo 12
Puleo Giovinetto Petrosino 12
Agriblu Modica 6
New Handball Mascalucia 4
Pallamano Alcamo 0
Classifica marcatori
Adam Merghali – Autosicura Marsala 191
Tom Lucas Gourseau – Pallamano Regalbuto 167
Cristian Falsaperla – New Handball Mascalucia 163
Cristian Li Rosi – New Handball Mascalucia 130
Francesco Falco – Caffè Klara Avola 111
Damiele D’Alberti – Albatro N.G. 103
Riccardo Giuffrida – Albatro N.G 98
Giuseppe Schiera – Villaurea Palermo 93
Alessandro D’Arrigo – Pallamano Regalbuto 91
Andrea Parisi Assenza – Agriblu Modica 91