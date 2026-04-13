L’Albatro N.G. Esce indenne dal pericolo Marsala e rimane solitaria in vetta alla classifica. Ma Regalbuto e Aretusa Siracusa non mollano e rimangono a 4 punti.

Questo l’esito della sedicesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

La formazione siracusana capolista della graduatoria ha vinto in trasferta sull’ostico campo del Marsala.

Il Regalbuto ha battuto davanti al proprio pubblico in un emozionante match il TH Mascalucia mentre l’Aretusa ha vinto il derby con l’Albatro Siracusa Y.G.

Per quanto riguarda gli altri incontri, il Villaurea Palermo ha vinto a domicilio sul campo del Giovinetto Petrosino, l’Agriblu Modica ha battuto in casa la New Handball Mascalucia mentre il Caffè Klara ha vinto a tavolino contro la Pallamano Alcamo che non si è presentata.

Questo il quadro completo della sedicesima giornata

Autosicura Marsala – Albatro N.G. 27 – 39

Caffè Klara Avola – Alcamo Pallamano 5 – 0

Puleo Giovinetto Petrosino – Villaurea Palermo 34 – 40

Pallamano Regalbuto – TH Mascalucia 28 – 24

Agriblu Modica – New Handball Mascalucia 39 – 38

Aretusa Siracusa – Albatro Y.G. 45 – 25

La classifica

Albatro N.G. 30

Regalbuto 26

Aretusa 26

Autosicura marsala 22

TH Mascalucia 20

Albatro Y.G. 16

Caffè Klara Avola 14

Vilaurea Palermo 12

Puleo Giovinetto Petrosino 12

Agriblu Modica 6

New Handball Mascalucia 4

Pallamano Alcamo 0

Classifica marcatori

Adam Merghali – Autosicura Marsala 191

Tom Lucas Gourseau – Pallamano Regalbuto 167

Cristian Falsaperla – New Handball Mascalucia 163

Cristian Li Rosi – New Handball Mascalucia 130

Francesco Falco – Caffè Klara Avola 111

Damiele D’Alberti – Albatro N.G. 103

Riccardo Giuffrida – Albatro N.G 98

Giuseppe Schiera – Villaurea Palermo 93

Alessandro D’Arrigo – Pallamano Regalbuto 91

Andrea Parisi Assenza – Agriblu Modica 91

Advertisement

Advertisement

Visite: 87