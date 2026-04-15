PALLAMANO FINALI REGIONALI DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
FINALI REGIONALI DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 🏅🤾♀️🏆
Ieri a Caltanissetta si sono svolte le finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù per le scuole di I e II grado, con la partecipazione di 7 province su 9 💪📚, Agrigento, Palermo, Trapani, Ragusa, Siracusa, Catania 📍 .
Una splendida giornata di sport, entusiasmo e fair play che ha visto protagonisti studenti, docenti, dirigenti scolastici e tantissimi appassionati presenti sugli spalti dei Pala Milan e Pala Cannizzaro 👏🎉
🥇 RISULTATI FINALI🏆 I grado:
1° Posto: I.C. Anna Frank di Agrigento
Premio Fair Play: I.C. Leonardo Da Vinci di Mascalucia (CT)🤝
🥇 RISULTATI FINALI🏆 II grado:
1° Posto: Liceo Concetto Marchesi di Mascalucia (CT)
Premio Fair Play: LS Felicia e Peppino Impastato di Partinico (PA) – ex liceo Santi Savarino 🤝
Un ringraziamento al Presidente Regionale Sandro Pagaria, presente alla manifestazione con grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione.
Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione 🤝 l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni,📚 il Coordinamento Regionale di Educazione Fisica dell’USR Sicilia, 🏫 tutti i referenti territoriali di ogni provincia e la Responsabile Regionale Settore Scuola, e al referente provinciale FIGH Aurelio Armatore 🤾♂️ per il prezioso supporto organizzativo.
Complimenti a tutte le scuole partecipanti per aver reso questa giornata una vera festa dello sport