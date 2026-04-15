Mish Mash Festival, svela la line up completa della decima edizione
Mish Mash Festival, svela la line up completa della decima edizione
Dal 10 al 12 agosto torna il festival che trasforma il Castello arabo-normanno di Milazzo in un palcoscenico tra cielo e mare. Annunciati i nuovi nomi della decima edizione: in cartellone Ditonellapiaga, Faccianuvola, Sam Ruffillo e tanti altri, oltre ai già annunciati TonyPitony e Tutti Fenomeni
Una decima edizione tra indie ed elettronica, scenografie immersive e un’esperienza che intreccia live e paesaggio
Mish Mash Festival annuncia la lineup completa della sua decima edizione, in programma dal 10 al 12 agosto 2026 nella suggestiva cornice del Castello arabo-normanno di Milazzo, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari e riconoscibili dell’estate musicale italiana. Per celebrare il traguardo del decennale, il festival presenta un cartellone che attraversa indie, elettronica, cantautorato e club culture, riunendo sul palco Tony Pitony, Tutti Fenomeni, Yin Yin, Turbolenta, Ditonellapiaga, Bouganville, Nico Arezzo, Le Feste Antonacci, Sam Ruffillo, Amore Audio, faccianuvola e Pufuleti: una lineup che intreccia protagonisti consolidati e nuove traiettorie della scena contemporanea italiana e internazionale.
Tra i nuovi annunci spicca Ditonellapiaga, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026 con Che fastidio! e dall’uscita del nuovo album Miss Italia, accanto ai Bouganville, progetto sospeso tra immaginario sixties, alternative e psichedelia contemporanea. Si aggiungono inoltre Pufuleti, con il il suo universo sonoro sospeso tra rap d’autore, elettronica e suggestioni art rock; Nico Arezzo, tra le voci più interessanti del nuovo cantautorato siciliano, il duo pop-surrealista Le Feste Antonacci, il producer Sam Ruffillo – nome di riferimento della scuderia berlinese Toy Tonics –, il progetto club-pop Amore Audio e faccianuvola, tra i profili emergenti più riconoscibili della nuova scena elettronica italiana.
Ad arricchire ulteriormente il programma i dj -set al warm up di Mish Mash Festival a cura di Freja, Lodomil & MTM ed Erika De Gaetano, oltre ai concerti dei vincitori del contest Figli delle Stelle: Claudio Covato, Moyre e Piazza Trento’s, un’ iniziativa dedicata alla valorizzazione dei nuovi talenti emergenti, votati da direzione artistica, artisti e artiste esibiti e pubblico per guadagnare la scena del main stage nella decima edizione del festival.
Con oltre 47.000 presenze registrate nelle prime nove edizioni e più di 130 artisti ospitati, il Mish Mash Festival celebra i suoi dieci anni con un’edizione speciale che guarda alle proprie origini simboliche attraverso un concept ispirato al viaggio, alla mitologia greca e all’epica omerica. Un immaginario che attraverserà scenografie, allestimenti e visual dell’intera manifestazione, richiamando il legame storico tra il festival e la leggenda di Polifemo, figura da sempre associata alla mitologia del territorio di Milazzo.
Per l’occasione, il Castello arabo-normanno di Milazzo – la più grande cittadella fortificata della Sicilia, affacciata sulle Isole Eolie – ospiterà due palchi distinti: l’ex monastero benedettino, dedicato a warm-up e DJ set con video mapping immersivo a cura del collettivo Pixel Shapes, e il piazzale del Duomo, che accoglierà il main stage del festival sotto le stelle. Il Duomo antico sarà inoltre arricchito da esposizioni artistiche e da una mostra dedicata ai dieci anni del festival, mentre un’opera site specific itinerante a cura di Andrea Sposari sarà visibile per tutta Milazzo nei giorni pre festival e, successivamente, all’interno del Castello. Una cornice artistica e monumentale che contribuisce a definire l’identità unica di una manifestazione ormai stabilmente inserita nel panorama dei festival musicali italiani di riferimento.
Il filo conduttore di questa decima edizione è l’idea del viaggio ispirato all’epica omerica e alla mitologia greca. Ogni dettaglio, dagli allestimenti alle scenografie, dai visual alla comunicazione, guida il pubblico attraverso suggestioni antiche e linguaggi contemporanei, in un ritorno alle origini che celebra la prima edizione del festival, il cui simbolo era l’occhio del ciclope Polifemo, legato alla leggenda di Milazzo e alla grotta naturale ai piedi del Castello, dove si narra che il ciclope abbia vissuto.
Mish Mash Festival è anche l’occasione perfetta per trasformare un weekend di concerti in una piccola fuga alla scoperta di Milazzo e del suo mare cristallino. Un viaggio da vivere tra le vibrazioni dei live che si intrecciano con il profumo della salsedine e i paesaggi caldi e luminosi della Sicilia. Di giorno ci si lascia conquistare dalle acque limpide dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, si scoprono le meraviglie delle Piscine di Venere e si assaporano i profumi e i sapori della tradizione locale, mentre il sole disegna contorni dorati tra mare e scogliere. Quando cala la notte, il Castello si illumina e il ritmo prende il sopravvento: si balla sotto le stelle fino a tarda ora, tra musica e panorami senza pari.
I biglietti sono già disponibili su DICE, con soluzioni travel e aree campeggio pensate per vivere il festival fino in fondo, trasformando tre giorni di musica e spettacolo in un’esperienza che resta nel cuore.