Accogliamo con piacere gli studenti dell’IIS A. Lincoln di Enna, che iniziano il loro percorso di 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 presso il nostro Istituto.

Questa esperienza rappresenta l’𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 per avvicinarsi al patrimonio e comprendere da vicino il lavoro che ogni giorno si svolge per conservarlo, studiarlo e renderlo accessibile.

Durante il loro percorso, gli studenti saranno coinvolti in attività legate alla 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e alla 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, due ambiti oggi centrali per gli archivi.

Dalla cura delle fonti alla loro trasformazione in contenuti fruibili anche in formato digitale, il lavoro archivistico si apre sempre di più al dialogo con il presente, offrendo strumenti utili alla ricerca, allo studio e alla conoscenza condivisa.

Per noi questo significa investire nel futuro e rinnovare lo sguardo sul patrimonio.

Ogni nuova presenza porta con sé curiosità, competenza e una nuova modalità di lettura della memoria.

@iisabramolincoln @soprintendenza_archiviopalermo Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo Ministero della Cultura @mic_italia

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