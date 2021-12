Ancora una volta l’assessore Armao riesce a stupirci, così come riesce a stupirci l’intero governo Musumeci, che nel giro di poche settimane riesce a dire tutto e il contrario di tutto, questa volta rispetto ai fondi per gli enti locali.

Poche settimane fa, in occasione della variazione di bilancio, l’assessore Armao garantiva che il Governo non avrebbe tagliato i fondi per i Comuni, mentre oggi, per bocca dell’assessore Zambuto, è stato evidente che l’intera Giunta ha approvato il taglio di dieci milioni di euro.

Mentre i Comuni lottano per garantire servizi ai cittadini, il Governo regionale non trova di meglio da fare che tagliare ulteriormente risorse. Una proposta scellerata contro la quale ci opporremo con ogni strumento possibile.”

Lo ha dichiarato Danilo Lo Giudice, deputato regionale di Sicilia Vera, intervenendo oggi nel dibattito all’ARS sulle variazioni di bilancio.

