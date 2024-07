Bersaglieri, sport, tradizioni

GIOCHI CREMISI 2024

Intensa attività sportiva a conclusione dei festeggiamenti del centenario della costituzione dell’associazione nazionale bersaglieri

Roma, 16 luglio 2024 L’Associazione Nazionale Bersaglieri, nel Centenario della sua Fondazione 1924 – 2024 si rende protagonista dell’organizzazione di un altro evento di rilievo: un’intensa attività sportiva che avrà luogo nel prossimo mese di agosto. È stato un anno di grande impegno, un anno che ha visto la celebrazione di questo secolo di Storia con tante iniziative e tanti eventi. Il Presidente nazionale Generale Ottavio Renzi dichiara: “Siamo stati ad Ascoli a maggio per il Raduno nazionale dedicato al Centenario, abbiamo poi festeggiato i cento anni a Bologna -città che ha dato i natali all’associazione nel lontano 1924- e dato seguito con un grandioso 18 giugno per il 188° Anniversario della fondazione del corpo dei Bersaglieri. Prima di concludere le celebrazioni a Porta Pia con un evento solenne e sicuramente memorabile, nel mese di agosto e settembre saremo presenti di corsa ed in tante altre discipline sportive in varie località italiane per i Giuochi Cremisi 2024. Con lo stesso spirito che da 188 anni anima i bersaglieri e nonostante tutto quello che accade nel mondo e intorno a noi, siamo fiduciosi che il futuro possa essere per tutti più sereno.”

“Nell’ambito delle manifestazioni legate al centenario della nascita dell’Associazione dei bersaglieri d’Italia denominata Associazione Nazionale Bersaglieri è indetta una edizione dei Giochi Cremisi. Evidenzia il Presidente fiamme cremisi Generale Pio Langella. La prima edizione dei giochi denominati Olimpiadi Cremisi venne svolta in quel di Biella nel 1936. Vi presero parte anche olimpionici come Frigerio, Pericoli, Valle ed altri. A vincerle fu proprio la sezione di Biella. Nel 2008 in occasione del Raduno Nazionale dei record di Pordenone si tenne la seconda edizione con la partecipazione di circa 600 atleti iscritti alle varie federazioni sportive.”

Vi aspettiamo, quindi, numerosi agli appuntamenti che scandiranno le giornate di sport dei nostri bersaglieri.

Martedì 6 agosto

MUSEO STORICO BERSAGLIERI FRIULI OCCIDENTALE (M.S.F.O.)

ore 17.00: – San Vito al Tagliamento (PN): Ricordo di Enrico Toti caduto sul Carso il 6 agosto 1916. Accensione Fiamma Cremisi (luce effetto elettrico Visita M.S.F.O. e inaugurazione sale espositive inclusive per ipovedenti e non vedenti – presentazione ponte della Delizia 1017 tattile – testimonianza scalatore amputato Alessandro Colombo recordman quota 8.848mt Mezzocorona. Daniele Bellitto – con 8 non udenti 6.740 mt Nepal, M.O. V.M. Salvatore La-manna M.O al Valore dell’Esercito – partenza torcia Fiamme Cremisi per l’Ungheria

Mercoledì 7 agosto

Partenza Fiamma Cremisi per l’Ungheria

Apertura dei Giochi Cremisi in UNGHERIA presso European Autism Sporting Camp – primo Campo sperimentale sportivo europeo per ragazzi autistici Fiamme Cremisi in eXtremeMan : gemellaggio storico SanVitoNagyatad International – Campo programmato da mercoledì 7 agosto a domenica 11 agosto nel Resort di Kaszó Località attrezzata di vacanza – caccia già sede di Stage di gruppi sportivi ungheresi poco distante dalla città di Nagyatád dove si svolge la gara eXtremeMan – Gara Triathlon IronMan sabato 10 agosto . Presenza Atleti italiani già da giovedì 8

Domenica 18 agosto (si fa riserva di confermare la data)

Colle Umberto (TV)

Ricordo Centenario Maglia Gialla Tour De France M.B. Ottavio Bottecchia

ore 10.30 – San Martino di Colle Umberto (TV): VISITA GUIDATA AL MUSEO OTTAVIO BOTTECCHIA Frazione di San Martino via Fratelli Tandura vicino casa natale di Bottecchia. Seguirà conferenza e testimonianze “Bottetha” a 130 anni nascita(1 agosto 1894) a cura della Pro Loco e buffet al Rosé dal peduncolo cremisi. Partecipazione di una fanfara

Sabato 24 agosto:

Poligono Tiro Spoleto

Ore 09.00 Gara di Tiro a Segno con carabina alla distanza di 25m. Il tiratore dovrà eseguire 25 colpi di gara alla distanza di 25m su bersaglio carabina + 5 colpi di prova. Tempo di gara 25 minuti. Armi carabine cal. 22LR della Sezione Tiro a Segno di Spoleto. Presenza di due direttori di tiro della sezione. Iscrizione alla gara compreso il bersaglio le eventuali cuffie, il munizionamento €.15,00. È obbligatoria Iscrizione all’Unione Italiana Tiro a Segno. I partecipanti alla Gara in oggetto potranno soggiornare in cinque hotel convenzionati che verranno resi noti al partecipante all’atto dell’iscrizione.

Campus Gallo Cedrone Rosa di San Vito al Tagliamento

-06.00 – 13.00 SOFTAIR dimostrativa giochi a partiti contrapposti;

-ore 09.00: Golena F. Tagliamento – Nordic Walking, percorso cremisino di 7 Km per non vedenti, con l’ausilio di radiofari per orientare gli ipovedenti lungo il percorso: sistemi e strumenti per la mobilità autonoma delle persone non vedenti. U.I.C.I. LETIsmart VOCE ;

-ore 09.30: Velodromo E.Toti -kermesse sperimentale inseguimento individuale tandem mountain bike non vedenti

-ore 10.00: gara dimostrativa archery golf;

-ore 13.00: rancio cremisi al Campus Gallo Cedrone;

Domenica 25 agosto:

Campus Gallo Cedrone

ore 09.30 – 17.00: -Gara Interregionale Tiro Con L’arco Targhet 60/70 m aperta ai paralimpici

Sabato 31 Agosto:

Caserta

Ore 10.00 – 16.00 Open Day Fiamme Cremisi Alto Casertano

Torneo di calcio a 11 maschile e calcetto a 5 femminile

Belpasso (Catania)

Ore 10.00 torneo di Badminton singolo maschile e femminile – doppio maschile e femminile – doppio misto e parabadminton

Domenica 8 Settembre:

Poligono di Tiro Pordenone

Gara di Tiro a Segno con carabina alla distanza di 50m – distanza di 50m, utilizzando 22lr, marca CZ con ottica bloccata fornite dalla sez.TSN PN. A disposizione i bersagli elettronici con risposta immediata tramite monitor – 5 colpi di prova e n. 20 di gara in 25′ – Iscrizione €15,00 e massimo un rientro a€10,00. Numero minimo partecipanti 25. Verranno forniti nominativi Hotel convenzionati. Obbligatorio l’iscrizione a un Tiro a Segno Nazionale o avere un Porto d’Armi per uso Sportivo/Caccia. Gara aperta a tutti e agli iscritti all’A.N.B. Verranno premiati i primi tre classificati assoluti e i primi tre iscritti all’A.N.B. 2024. Medaglie ricordo per i primi 5.

Roma

presentazione Gruppo Sportivo della Capitale & softair (riserva sulla data)

Niscemi Caltanissetta

Gara di Karate esami finali classe giovanile

Siracusa

Gara di BOKE in onore di Sandro Mazzinghi. Uno dei testimonial delle Fiamme Cremisi già iscritto in seguito incontro a Sequals in ricordo di Primo Carnera

Domenica 15 Settembre:

Pordenone

Festa dello Sport 09.00 – 17.00 (presentazione Campionato ITA FITARCO ove le Fiamme Cremisi collaborano nell’organizzazione)

Domenica 29 Settembre:

San Vito al Tagliamento

ore 10.00 Evento Sportivo-Solidale di concerto con la Fondazione Maratona Alzheimer e la Casa di Riposo. GRANDE MARCIA ALZHEIMER libera e nordica su percorsi ludico – motori su diverse distanze con la mission di raccogliere fondi per sostenere i progetti di cura, prevenzione a favore di persone con demenza. Riserva presenza rappresentanza 11° Rgt.

Bisceglie/Foggia

09.00 – 13.00 Conclusione dei Giochi con saggio ginnico finale dei nidi Cremisi

Partecipazione di una fanfara (r.c.)

Sabato 5 /domenica 6 ottobre (data da confermare)

Roma Porta Pia

Premiazioni finali Giochi Cremisi

