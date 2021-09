Bellezza e ottimismo di Sicilia

Un concorso per fotografi che valorizzano il sorriso

L’Isola del Sorriso informa che è di prossima pubblicazione, sotto l’egida de l’Obiettivo Edizioni, il

volume fotografico digitale Il sorriso della Sicilia – I 100 scatti più belli del 2021. La raccolta

conterrà le foto considerate tecnicamente più belle ed espressive dalla Commissione editoriale

organizzatrice del concorso. I file, in formato jpeg e in buona risoluzione, dovranno pervenire

tramite email a obiettivoedizioni@gmail.com entro il 30 novembre 2021, specificando: nome,

cognome, data e comune di nascita in Sicilia dell’autore maggiorenne partecipante al concorso.

Verranno preferite a priori le foto che valorizzano le espressioni di visi sorridenti. Si può

partecipare con un numero massimo di 5 scatti. Nell’email di invio occorre dichiarare, pena

esclusione, di essere l’autore degli scatti in concorso.

Tra i sorrisi più belli ne saranno scelti uno femminile e uno maschile, rispettivamente per la

copertina e il retrocopertina. Il libro digitale sarà recensito su l’Obiettivo e il file del volume verrà

inviato gratuitamente a migliaia di contatti in supplemento allegato al numero di fine anno dello

stesso Quindicinale.

Nella prefazione saranno focalizzati lo spirito dell’iniziativa, la magia, l’utilità e l’importanza del

sorriso (medicina e chiave) nella vita di ogni persona.

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione. Hanno diritto a partecipare i lettori in regola con

l’abbonamento a l’Obiettivo.

La presentazione del libro avrà luogo nella provincia di appartenenza del maggior numero di

partecipanti.

Per ogni altra informazione telefonare a questo numero: 340 4771387.

