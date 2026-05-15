Al via la 29ª edizione del SAEM a SiciliaFiera: inaugurato il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, il più grande del Sud Italia

Si è tenuto stamattina presso il Centro Fieristico SiciliaFiera (Via Bologna 76, Misterbianco) il taglio del nastro della 29ª edizione del SAEM, il Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione. L’evento si conferma un ecosistema vitale e il punto di riferimento assoluto per il settore da Bologna in giù, unendo l’innovazione tecnologica alla concretezza del cantiere, con soluzioni reali per la rigenerazione urbana e l’efficienza energetica. Il SAEM si qualifica come una piattaforma di business fortemente specializzata e integrata, un punto di incontro strategico che permette alle aziende espositrici di intercettare nuovi clienti e consolidare le relazioni con l’intera filiera: progettisti, installatori, distributori, esportatori e costruttori.

Alla cerimonia inaugurale ha preso parte il presidente dell’ANCE Catania, Rosario Fresta, che ha evidenziato l’importanza dell’edilizia come volano per l’economia del Sud Italia e della Sicilia. Presenta anche il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro che ha puntato l’attenzione sulla crescita di livello del SAEM diventata una fiera di riferimento nazionale e un vanto per la città di Misterbianco e per tutta la regione.

“Il SAEM oggi rappresenta la più grande fiera del Sud Italia, capace di competere direttamente con le principali realtà nazionali”, ha dichiarato Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore del SAEM. “I numeri lo dimostrano: abbiamo registrato un incremento degli spazi espositivi del 50% rispetto alla passata edizione. Inoltre, quest’anno spicca la presenza di importanti imprese straniere”. “L’edilizia si conferma il motore trainante della nostra economia, ancor di più oggi in una Sicilia che sta vivendo un momento di grande fermento grazie ai cantieri legati al Pnrr – aggiunge Lanzafame – Il nostro obiettivo è offrire risposte concrete a chi cerca efficienza e strategie vincenti in un settore che non può più prescindere dalla tecnologia e dal rispetto per l’ambiente”.

Il percorso espositivo offre una panoramica a 360 gradi sulla filiera: dalla bioedilizia alla progettazione digitale, fino all’impiantistica di ultima generazione, senza dimenticare l’esposizione all’aperto delle grandi macchine movimento terra. Accanto alla parte espositiva, la fiera prevede un ricco programma di approfondimento tecnico. I lavori sono iniziati subito dopo l’inaugurazione con il focus sull’efficienza energetica e il convegno “Il filo rosso – Dall’edificio a energia zero all’edificio a problemi zero”, incentrato sulle sfide della direttiva europea Case Green (EPBD IV), sul Conto Termico 3.0 e sulle applicazioni della levitazione magnetica ai serramenti. Tra i momenti salienti della mattinata, l’intervento di Maurizio Merlino, responsabile regionale Cna costruzioni che ha puntato l’attenzione su cosa può fare la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa per la Sicilia: “Dobbiamo diventare un tramite sempre più forte con il Governo”, ha evidenziato Merlino. “È un ruolo che già svolgiamo, ma oggi serve un lavoro ancora più pregnante e incisivo sul fronte della semplificazione burocratica. Abbiamo un disperato bisogno di norme certe e che durino nel tempo per permettere alle imprese di programmare il futuro. Dobbiamo insistere con forza in questa regione affinché si comprenda che il tema della casa è assolutamente centrale: è prioritario trovare misure e mutui agevolati per le giovani coppie che vogliono realizzare o acquistare la propria abitazione”.

Il ricco palinsesto del SAEM proseguirà senza sosta fino a domenica, offrendo importanti momenti di confronto e aggiornamento professionale per tutti gli operatori del settore. La giornata di sabato 16 maggio si aprirà alle ore 10:00 con un cruciale appuntamento tecnico coordinato dai vertici di Aias e Asp Catania. Al centro del dibattito ci saranno il nuovo Decreto Sicurezza e il recepimento del nuovo Accordo Stato-Regioni, con un focus normativo di estrema attualità dedicato alla gestione e ai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto nei cantieri.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, i riflettori si sposteranno invece sulle risorse del territorio con il dibattito intitolato “Sviluppo e sostenibilità della filiera produttiva dei materiali lapidei siciliani”. L’incontro, che vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti della Regione Siciliana e di Sicindustria, si propone di esplorare il profondo legame tra geologia locale, architettura contemporanea e strategie per la difesa del suolo, valorizzando le materie prime dell’isola in un’ottica di economia circolare.

Orari: La fiera è aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Biglietti: I biglietti di ingresso gratuiti possono essere scaricati direttamente dal sito ufficiale:

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