La scuderia RO racing fa incetta di risultati positivi nel weekend e porta i suoi piloti in vetta alle classifiche di diversi campionati. Due vetture sul podio allo slalom di Custonaci e Giovanni Modica con Adriano Giannini leader del Tricolore rally storico in Terzo Raggruppamento.

Un nuovo fine settimana da mettere in cornice per la scuderia Ro racing, che mette nel carniere un bottino straordinario di vittorie e piazzamenti di vertice. I portacolori del sodalizio siciliano sono stati protagonisti nei tre prestigiosi appuntamenti del weekend agonistico appena concluso, prestazioni eccellenti sia nelle classifiche generali sia in quelle di categoria.

Le monoposto della scuderia hanno letteralmente dominato le zone alte della classifica al 23° Slalom Città Internazionale dei Marmi di Custonaci, valido per il Trofeo d’Italia Sud. Sul selettivo tracciato trapanese, Antonino Di Matteo ha sfiorato il successo pieno, conquistando un eccezionale secondo posto assoluto al volante della sua Gloria C8 Suzuki. Una prestazione maiuscola valsa anche la vittoria di Gruppo e classe. Subito dietro, a completare una splendida festa di squadra, si è piazzato Francesco Bigione, autore di una gara magistrale anch’egli su Gloria B5 Suzuki. Bigione è salito sul terzo gradino del podio e ha portato a casa anche il secondo posto di Gruppo e il successo di classe. A rendere perfetto il bilancio tra i birilli ci ha pensato Maurizio Marino che, a bordo della sua Peugeot 106, non ha lasciato spazio ai rivali conquistando la vittoria sia nel Gruppo N sia nella classe N1600.

Sulle insidiose e selettive strade messinesi del 26° Rally dei Nebrodi, valido per la Coppa rally di nona zona, in evidenza la prova maiuscola di Carlo Stassi e Antonio Candela, a bordo della Toyota Yaris R1 T Nazionale 4X4. I due hanno conquistato un brillante secondo posto di Gruppo e la vittoria nella propria classe, confermando l’ottimo feeling con la vettura a quattro ruote motrici. Hanno concluso una gara formativa anche Alessio Merenda e Alfredo Cicirello che hanno condotto la loro Peugeot 208 al traguardo al sesto posto di classe.

Le gioie più grandi in ottica tricolore sono arrivate dal Trentino, teatro del 14° Valsugana Historic Rally, quarta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Giovanni Modica e Adriano Giannini, a bordo della performante Porsche 911 SC, hanno superato a pieni voti l’esame delle leggendarie prove speciali veneto-trentine e hanno concluso la gara con un ottimo sesto posto di Raggruppamento e la seconda piazza di classe. I due hanno incassato i punti necessari per compiere il grande balzo in vetta alla classifica della serie Tricolore e sono adesso i nuovi leader del Campionato Italiano di Terzo Raggruppamento.

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