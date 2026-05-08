Questo fine settimana non varcheranno i confini dell’Isola di Sicilia gli impegni agonistici della scuderia RO racing. I rappresentanti del sodalizio sportivo saranno al via della quarantanovesima Catania Etna, gara di velocità in salita valida per il Campionato italiano velocità della montagna e del 19° Slalom Sant’Andrea di Bonagia, valido per la Coppa Acisport di quinta zona.

Nuove sfide e nuove prospettive di vittoria per i piloti della scuderia RO racing, che questa settimana saranno al via di due gare siciliane.

Alla Catania Etna, giunta alla sua quarantanovesima edizione e valida per il Campionato italiano velocità della montagna, a giocarsi le proprie carte ci saranno: in Gruppo N, nella classe NS 2000, Francesco Beninati, a bordo di una Honda CIvic Type R, Salvo Petronio, della partita con la sua inseparabile Seat Ibiza RS Turbo Cup, l’inossidabile Antonio Torre che, con la sua Seat Leon Cup, si prepara ad una nuova stagione a tempo pieno nelle gare in salita e Francesco Conticelli che con la sua Nova Proto NP 01 non nasconde le sue velleità di vittoria.

In provincia di Trapani al 19 Slalom di Sant’Andrea di Bonagia, che aprirà la stagione slalom nella provincia trapanese e sarà valido per la Coppa Acisport di quinta zona, Antonino Di Matteo, fresco vincitore dello Slalom di Mussomeli, proverà a fornire una nuova prestazione convincente con la sua Gloria C8 Suzuki. A dare manforte al driver di Sciacca ci sarà il nuovo arrivato in scuderia, Francesco Bigione, che sarà della partita con una Gloria B5 Suzuki, altra vettura di vertice. In Gruppo N proverà a dire la sua Maurizio Marino con una Peugeot 106 N1600.

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