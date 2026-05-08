Handball Erice, a Cassano Magnago Gara 2 delle semifinali Scudetto (domani ore 18.30, il pregara)

L’AC Life Style Erice torna in campo domani, sabato 9 maggio alle ore 18:00, per Gara 2 delle semifinali play-off contro Cassano Magnago. Dopo il successo ottenuto al PalaCardella nel primo confronto della serie, le Arpie affronteranno una trasferta impegnativa con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione di Gara 1 e provare a conquistare l’accesso alla finale Scudetto. La sfida si preannuncia intensa e combattuta, in un contesto dove equilibrio, gestione dei momenti chiave e attenzione ai dettagli avranno un peso determinante.

CONVOCATE

Orlane Ahanda, Dagui Assana, Nicole Bernabei, Melina Cozzi, Lucia Dalle Crode, Maira De Marinis, Alexandra Do Nascimento, Irene Fanton, Francesca Ferraresi, Macarena Gandulfo, Martina Iacovello, Ivana Kapitanovic, Giulia Losio, Ramona Manojlovic, Valentina Martinez Bizzotto, Kalidiatou Niakaté, Gabriela Pessoa, Alexandra Severin, Marianela Tarbuch, Alessia Zizzo.

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitri: Tramontini Leonardo – Sicher Andrea

Commissario: Fabbian Valter

DICHIARAZIONI

Marianela Tarbuch, pivot Handball Erice:

«Arriviamo a gara 2 ben preparate. Stiamo lavorando tantissimo e siamo pronte a dare il massimo in campo. In gara 1 uno dei nostri punti di forza è stata la difesa, soprattutto contro il loro 7 contro 6. Cassano lo ha utilizzato molto e noi siamo riuscite a difenderlo bene, mantenendo calma e lucidità. Sappiamo che in casa loro sono molto forti, ma rispetto a quella partita giocata mesi fa siamo cresciute tanto. Oggi siamo una squadra diversa, più preparata e più consapevole delle nostre qualità. A livello personale mi trovo molto bene qui. Trapani, Erice e tutta la Sicilia hanno tanto da offrire. Le persone sono sempre gentili, il mare e i tramonti sono meravigliosi. Mi piace vivere le cose semplici: andare al mare, prendere un caffè, godermi la città. E poi, ovviamente, c’è sempre la pallamano».

GLI ACCOPPIAMENTI E LE DATE DEI PLAYOFF

SEMIFINALI

AC Life Style Erice – Cassano Magnago

Jomi Salerno – Brixen Südtirol

Gara 1: 2 maggio 2026

Gara 2: 9 maggio 2026

Gara 3 (eventuale): 13 maggio 2026

FINALE

Gara 1: 16 maggio 2026

Gara 2: 24 maggio 2026

Gara 3 (eventuale): 31 maggio 2026

MEDIA

Canale YouTube Pallamano TV: diretta in streaming a partire dalle ore 17.50 circa.

Pagina Facebook ufficiale Handball Erice: aggiornamento alla fine del primo tempo e risultato finale.

Advertisement

Advertisement

Visite: 102