Attività produttive, l’innovazione siciliana protagonista a Smau Milano con venti imprese hi-tech

Venti imprese siciliane hanno portato l’eccellenza tecnologica dell’Isola al centro di Smau Milano 2025, la più importante manifestazione italiana dedicata all’innovazione digitale che si conclude oggi nel capoluogo lombardo. Tutte realtà ad alto contenuto tecnologico – il 65% sono start-up – che si sono confrontate con investitori, partner commerciali e operatori internazionali grazie al sostegno della Regione attraverso il Programma Fesr Sicilia 2021-2027, Azione 1.3.3 “Sostegno alle micro, piccole e medie imprese per la crescita sui mercati internazionali”, promosso dall’assessorato delle Attività produttive.

La delegazione siciliana ha espresso una varietà di esperienze e know-how che spaziano dall’intelligenza artificiale alla transizione digitale, dall’agritech allo sviluppo di software, confermando la capacità del sistema produttivo isolano di competere a livello internazionale e la vocazione della Sicilia a porsi come hub mediterraneo dell’innovazione tecnologica. Particolare attenzione è stata riservata alle soluzioni destinate alla sostenibilità, in linea con il principio Dnsh (Do no significant harm) che orienta l’intera programmazione dei fondi europei.

Le venti imprese sono state selezionate attraverso il portale export.regione.sicilia.it e con la collaborazione degli esperti Smau. L’iniziativa, coordinata dal servizio Internazionalizzazione, attività promozionali e Print – si inserisce in una strategia più ampia di sostegno all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese siciliane, che proseguirà nel corso del 2025 e 2026 con ulteriori eventi e missioni commerciali.

