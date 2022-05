Atletica Leggera: a Enna il 4 e 5 Giugno Campionati Italiani Uisp su Pista

67° CAMPIONATO NAZIONALE U.I.S.P.

di ATLETICA LEGGERA su PISTA

INDIVIDUALI e di SOCIETA’

1° Trofeo “SICILIA SPORTIVA”

RASSEGNA REGIONALE UISP SICILIA

REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Versione aggiornata al 27/04/2022

ENNA , Campo Atletica Leggera “TINO PREGADIO – 4 e 5 GIUGNO 2022

Viale delle Olimpiadi, 6, 94100 Enna EN

La UISP Nazionale sezione Atletica Leggera indice i Campionati Nazionali individuali e di Società maschili e

femminili di Atletica Leggera su pista per le categorie Cadetti, Allievi, Juniores, Assoluti, Amatori e Master; la

Rassegna Nazionale di triathlon per le categorie Ragazzi-Ragazze, la Rassegna Nazionale di biathlon per le

categorie Esordienti-Pulcini-Primi Passi M/F, in più: attività di Retro Running e attività Ludica-Promozionale.

La manifestazione, organizzata dalla UISP COMITATO REGIONALE SICILIA APS., con il patrocinio del comune di

ENNA, la collaborazione diverse A.S.D. AFFILIATE, è programmata, secondo il Calendario stilato dalla S.d.A.

Atletica Leggera Nazionale, a ENNA presso il Campo Atletica Leggera “TINO PREGADIO” Viale delle Olimpiadi, 6,

94100 Enna EN, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 GIUGNO 2022.

 Sito internet: https://www.uisp.it/sicilia/

 E.mail: SICILIA@UISP.IT

 Cell.: 3341041451 (Sig. SAMMARITANO GIUSEPPE)

1 PROGRAMMA TECNICO DELLE ATTIVITA’

Settore Assoluto (Maschili e Femminili)

Possono partecipare tutti gli atleti nati negli anni 2004 e precedentisenza premiazioni differenziate; salvo il

1°cl. Juniores (2002/2003), ovviamente nelle sole gare individuali (no staffetta).

ASSOLUTI MASCHILI :

 100 – 400 – 800 – Alto – Lungo –– Peso Kg 7,260 – Peso Kg 6 (Junior) – Staff. 4×100*.

 200* in retro running – 1000* in retro running, tali specialità sono svincolate dalla norma 4.5.

 la gara dei 5000 metri è posizionata nel settore “Promozionale Amatori M/F”, vedere pagina seguente.

ASSOLUTE FEMMINILI:

 100 – 400 – 800 – Alto – Lungo –– Peso Kg 4 – Staff. 4×100*.

 200* in retro running – 1000* in retro running, tali specialità sono svincolate dalla norma 4.5.

 la gara dei 3000 metri è posizionata nel settore “Promozionale Amatori M/F”, vedere pagina seguente.

*: premiazione solo a livello assoluto, possono partecipare anche gli/le atleti/e della categoria Allievi/e.

Settore “Promozionale Master M/F”:

200 M/F – Lungo M/F *

UOMINI #:

SENIORES 35 1983-87 Anni 35/39

SENIORES 40 1978-82 Anni 40/44

SENIORES 45 1973-77 Anni 45/49

VETERANI 50 1968-72 Anni 50/54

VETERANI 55 1963-67 Anni 55/59

VETERANI 60 1958-62 Anni 60/64

VETERANI 65 1953-57 Anni 65/69

VETERANI 70 1948-52 Anni 70/74

VETERANI 75 1943-47 Anni 75/79

VETERANI 80 1942 e oltre Anni 80 e oltre.

DONNE #:

SENIORES 35 1983-87 Anni 35/39

SENIORES 40 1978-82 Anni 40/44

SENIORES 45 1973-77 Anni 45/49

VETERANI 50 1968-72 Anni 50/54

VETERANI 55 1963-67 Anni 55/59

VETERANI 60 1958-62 Anni 60/64

VETERANI 65 1953-57 Anni 65/69

VETERANI 70 1948-52 Anni 70/74

VETERANI 75 1943-47 Anni 75/79

VETERANI 80 1942 e oltre Anni 80 e oltre

#: gli/le atleti/e del settore “Promozionale Master M/F”, possono partecipare alle altre specialità (nel rispetto

della normativa sulle iscrizioni, riportata all’art. 4.5 “Nome di Partecipazione”) inserite nel programma gare (per

le categorie ASSOLUTI UOMINI / DONNE), rientrando nella categoria e nel regolamento degli

ASSOLUTI UOMINI/DONNE.

Settore “Promozionale Amatori M/F”: metri 5000/3000

UOMINI #:

SENIORES 35 1983-87 Anni 35/39

SENIORES 40 1978-82 Anni 40/44

SENIORES 45 1973-77 Anni 45/49

VETERANI 50 1968-72 Anni 50/54

VETERANI 55 1963-67 Anni 55/59

VETERANI 60 1958-62 Anni 60/64

VETERANI 65 1953-57 Anni 65/69

VETERANI 70 1948-52 Anni 70/74

VETERANI 75 1943-47 Anni 75/79

VETERANI 80 1942 e oltre Anni 80 e oltre.

DONNE #:

SENIORES 35 1983-87 Anni 35/39

SENIORES 40 1978-82 Anni 40/44

SENIORES 45 1973-77 Anni 45/49

VETERANI 50 1968-72 Anni 50/54

VETERANI 55 1963-67 Anni 55/59

VETERANI 60 1958-62 Anni 60/64

VETERANI 65 1953-57 Anni 65/69

VETERANI 70 1948-52 Anni 70/74

VETERANI 75 1943-47 Anni 75/79

VETERANI 80 1942 e oltre Anni 80 e oltre.

#: gli/le atleti/e del settore “Promozionale Amatori M/F”, possono partecipare alle altre specialità (nel rispetto

della normativa sulle iscrizioni, riportata all’art. 4.5 e 4.6 “Nome di Partecipazione”) inserite nel programma gare

(per le categorie ASSOLUTI UOMINI / DONNE), rientrando nella categoria e nel regolamento degli

ASSOLUTI UOMINI / DONNE.

Settore Giovanile

Allievi/e nati nel 2005/2006 -Cadetti/e nati nel 2007/2008

ALLIEVI:

100 – 200 – 400 – 800 – 1500 – Alto – Lungo – Peso Kg 5 .

ALLIEVE:

100 – 200 – 400 – 800 – 1500 – Alto – Lungo – Peso Kg 3 .

CADETTI:

80 – 150 – 300 – 1000 – 2000 – Alto – Lungo – Peso Kg 4 – Staffetta 4×100.

CADETTE:

80 – 150 – 300 – 1000 – 2000 – Alto – Lungo –Peso Kg 3 – Staffetta 4×100.

Settore Promozionale

Ragazzi/e nati nel 2010 = Cat. Ragazzi/e “A” e nati nel 2009 = Cat. Ragazzi/e “B” -Esordienti M/F nati nel

2011/2012 – Pulcini M/F nati nel 2013/2014 -Primi Passi M/F nati nel 2015/2016.

RAGAZZI/E:

Triathlon: con specialità base comuni per tutti60 e 600

più una a scelta tra: Lungo – Alto

NOTA BENE: PER LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L’ART. 5.2.1 DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.

ESORDIENTI M/F:

Biathlon: 50-Lungo o 600-Lungo.

NOTA BENE: PER LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L’ART. 5.2.2 DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.

PULCINI M/F – PRIMI PASSI M/F:

Biathlon: 50-Lungo o 300-Lungo.

NOTA BENE: PER LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE L’ART. 5.2.2 DEL SEGUENTE REGOLAMENTO.

“Attività Ludico-Motoria-Promozionale” (per tutte le categorie):

Staffetta mista e Salto in Lungo a battuta libera.

Tale “Attività” sarà extra campionato, senza premiazioni, senza il vincolo della norma 4.5 e senza quota

d’iscrizione.

Le iscrizioni, per il salto in lungo a battuta libera, saranno raccolte direttamente in pedana dalla stessa giuria.

