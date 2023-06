ASSOCIAZIONE CULTURALE ALGOS – MONK JAZZCLUB – CATANIA

“Nuovi confini”, Mozart, Britten e Fuchs nel concerto dell’Orchestra da camera Orfeo

La rassegna di classica, teatro e jazz organizzata dal Comune di Catania – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Algos-Monk Jazz Club e la Compagnia Produzioni Raffaello ed inserita nel più ampio cartellone del “Catania Summer Fest”, prosegue il 25 giugno al Palazzo della Cultura della città etnea con il concerto classico dell’ensemble diretto da Domenico Famà

Catania, Palazzo della Cultura, 25 giugno 2023, h 21, € 10



Domenica 25 giugno, alle 21, il secondo evento di “Nuovi confini”, rassegna di classica, teatro e jazz, diretta artisticamente per la parte teatrale da Giovanni Anfuso e per la parte musicale da Nello Toscano, organizzata dal Comune di Catania – Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Algos-Monk Jazz Club e la Compagnia Produzioni Raffaello ed inserita nel più ampio cartellone del “Catania Summer Fest”.

Protagonista del palcoscenico della Corte Mariella Lo Giudice (Cortile Platamone) del Palazzo della Cultura di Catania sarà l’Orchestra da camera Orfeo diretta da Domenico Famà, direttore musicale della formazione etnea, il quale ha messo in programma tre capolavori tratti dal repertorio strumentale per orchestra d’archi. Si comincia con la brillante “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart, si prosegue con la “Simple Symphony” di Benjamin Britten per poi concludere con la “Serenata n. 3 in mi minore” di Robert Fuchs (quest’ultima parte dell’ultimo lavoro discografico dell’ensemble prodotto da Brilliant Classics). Un ritorno felice nella città che ha visto nascere l’Orchestra Orfeo.

Gli altri appuntamenti di “Nuovi confini”

11 luglio, jazz: Michel Portal, clarinetti, e Paul Lay, pianoforte.

14 luglio, teatro: “Centomila, uno, nessuno” con Giuseppe Pambieri, regia di Giuseppe Argirò

16 luglio, jazz: Linha de Passe (Maria Pia de Vito voce, Roberto Taufic chitarra, Roberto Rossi batteria).

23 luglio, jazz: Orchestra Jazz del Mediterraneo, diretta da Maurizio Giammarco in “Cieli di Sicilia”.

“Nuovi confini” per “Catania Summer Fest”

Inizio spettacoli: ore 21. Biglietti: € 10,00 più diritti di prevendita. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 3401223606. Indirizzo: Corte “Mariella Lo Giudice” (Cortile Platamone) del Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121, Catania.

Visite: 40