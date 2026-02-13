ARS: CCRL REGIONALI. GIAMBONA “SOTTOSCRITTO CCRL 2022-2024, UN PASSO AVANTI DOPO SEI ANNI DI ATTESA”

PALERMO (13 febbraio 2026) – “La sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 2022-2024 rappresenta un risultato importante e atteso da tempo, frutto di un lavoro portato avanti con determinazione negli ultimi anni”. Lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Dopo sei anni di attesa – prosegue Giambona – siamo finalmente riusciti ad allineare temporalmente il CCRL all’ultimo aggiornamento contrattuale, recuperando almeno in parte il ritardo accumulato rispetto ad altri comparti del pubblico impiego. È un passaggio fondamentale che consente di adeguare le retribuzioni e di rafforzare gli strumenti di welfare per i lavoratori della pubblica amministrazione regionale, pur nella consapevolezza che il tempo perso ci ha fatto restare indietro”.

“Adesso – sottolinea il deputato dem – occorre lavorare affinché da qui in avanti gli aumenti retributivi e le misure accessorie diventino strutturali. Penso alla previdenza complementare, alla sanità integrativa e, più in generale, a tutte quelle azioni necessarie a rendere il lavoro nella pubblica amministrazione regionale più attrattivo, efficiente e in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

“Per questo – conclude Giambona – lavoreremo fin da subito al prossimo CCRL, con la consapevolezza che una buona macchina amministrativa regionale è una leva decisiva per determinare la crescita e lo sviluppo della nostra Regione. Investire sui lavoratori pubblici significa investire sul futuro della Sicilia”.

