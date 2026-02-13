Storie correlate

Firmato contratto per i dipendenti della Regione, Schifani: «Già al lavoro sul rinnovo 2025-2027»

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

South working, Dagnino: «Misura per incentivare la permanenza e il rientro delle professionalità»

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Lavoro, Giunta approva agevolazioni per lavoro agile. Schifani: «Un plafond di 18 milioni per le imprese che assumeranno nei prossimi tre anni»

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Ultime notizie

pino vicari 2

Lutto nella Sinistra ennese: è venuto a mancare Pino Vicari

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

Associazione Luciano Lama e Arci: continuano gli incontri per studenti e studentesse contro le disuguaglianze di genere

Riccardo Febbraio 13, 2026 0
majorana

Piazza Amerina: Polizia incontra studenti dell’Istituto Majorana – Cascino

Riccardo Febbraio 13, 2026 0

Erosione costiera, tavolo tecnico per sbloccare i lavori a Santa Maria del Focallo a Ispica. Schifani: «Tuteliamo il territorio per restituirlo alla comunità»

Riccardo Febbraio 13, 2026 0