Arancia Rossa di Sicilia IGP: il Consorzio approva il bilancio chiuso in positivo

Il presidente Gerardo Diana: “L’approvazione di un bilancio solido e chiuso in positivo conferma la qualità del lavoro svolto e rafforza la capacità del Consorzio di programmare nuove azioni di tutela e promozione”

Il 21 maggio scorso si è svolta l’assemblea sociale del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, nel corso della quale i soci hanno approvato il bilancio, chiuso in positivo e caratterizzato da una situazione economica definita solida. “Un risultato che conferma il percorso di crescita dell’ente e la capacità di sostenere, con continuità, le attività di valorizzazione, tutela e promozione della denominazione”, ha sottolineato nell’occasione il Presidente del Consorzio, Gerardo Diana – il bilancio approvato testimonia dunque una gestione attenta e orientata alla solidità, capace di coniugare equilibrio economico, progettualità e presidio della denominazione, impostazione che consente al Consorzio di guardare con fiducia ai prossimi mesi, consolidando quanto già costruito e aprendo nuove opportunità di sviluppo per i produttori e per l’intero territorio di riferimento”.

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche il Vicepresidente del Consorzio, Salvatore Scrofani e il Dott. Riccardo Distefano, componente del Consiglio di amministrazione, che ha illustrato nel dettaglio i contenuti del bilancio, fornendo ai presenti un quadro puntuale dell’andamento economico e delle principali voci gestionali. All’assemblea ha preso parte anche il revisore dei conti, Dott. Francesco Scuderi, che ha espresso il proprio parere sul documento contabile.

L’assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività portate avanti nell’ultimo anno. Il Consorzio ha proseguito con intensità il lavoro di promozione in Italia e all’estero, partecipando a fiere ed eventi di rilievo nazionale e internazionale, attivando collaborazioni con altri consorzi delle principali IG italiane, organizzando degustazioni e iniziative dedicate alla valorizzazione del prodotto, oltre a rafforzare la presenza mediatica attraverso una costante attività di comunicazione e ufficio stampa.

Tra i principali risultati emersi figurano la partecipazione a numerosi appuntamenti fieristici e promozionali, le collaborazioni con partner istituzionali e realtà del comparto agroalimentare di qualità, la realizzazione di un importante piano di comunicazione e promozione che ha visto l’Arancia Rossa di Sicilia IGP protagonista nelle principali testate nazionali e in numerose campagne pubblicitarie anche a livello internazionale. Un’attività che si è accompagnata anche al costante impegno sul fronte della vigilanza e della tutela, con controlli sul territorio e sul web a salvaguardia dell’autenticità dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre reso noto che nella giornata di ieri è stata presentata la domanda per la misura SRG10 – Promozione dei Prodotti di Qualità, attualmente in attesa di approvazione. Il progetto prevede un programma di promozione della durata di due anni, in Italia e all’estero, con un’impostazione moderna e fortemente orientata ai canali digitali, con l’obiettivo di ampliare il posizionamento e la riconoscibilità dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP sui mercati di riferimento.

Advertisement

Advertisement

Visite: 88