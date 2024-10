Anello ferroviario, Aricò: «Dopo fermata Libertà, entro l’estate anche Porto e Politeama»

«L’attivazione della fermata Libertà in viale Lazio, dal prossimo 28 ottobre, è un passo in avanti verso il completamento dell’anello ferroviario a Palermo. Procedono anche i lavori sul resto della linea che consentiranno, entro la prossima estate, di inaugurare le fermate Porto e Politeama. Il trasporto su ferro si conferma per gli utenti un servizio fondamentale che il governo Schifani è impegnato a sostenere e potenziare, puntando alla crescita della qualità della mobilità urbana ed extraurbana».

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in merito alla notizia dell’apertura da parte di Rfi di una nuova fermata lungo la linea metropolitana di Palermo, che collega Notarbartolo con Giachery.

Visite: 58